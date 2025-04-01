69歲初戀！阿伯和小17歲女友交往 中風後下場極悲慘：上了她的當

河南一名69歲的老翁辛苦打拼數十年，成功買房，還存下逾30萬人民幣（約130萬元台幣）積蓄，但一輩子都單身，從未談過戀愛。直到兩年多前，他終於迎來初戀，和小他17歲的女友交往，對方甚至主動求婚。老翁原以為終於能嚐到愛情的甜美，沒想到去年突然中風（腦梗塞），女友不僅沒有照顧他，反而把他送進養老院，然後趁機賣掉他的房子，還捲走所有存款後失聯。

老翁的家人向當地媒體求助，他起初還不願面對現實，直到姐姐詢問時才崩潰痛哭，說：「是我被她騙了，她騙光我的錢！」然而，媒體成功聯絡到這位「女友」，對方卻聲稱是老翁自願賣房幫她，「他過世了，我還會掏錢幫他辦後事。」

有當地律師指出，如果女方能證明這筆錢是用來支付雙方的醫療費或生活開銷，那麼她未必需要歸還。這起事件在網路上引發熱議，許多人同情老翁，紛紛批評：「中風後立刻賣房跑路，這真的太冷血了！」

突發中風被送養老院 房子被變賣

河南許昌69歲的常姓老翁，年輕時就開始辛勤工作，後來擔任清潔工，靠著多年努力存錢買了房，還有逾30萬元人民幣（約130萬元台幣）的存款。雖然有房有錢，但他一輩子沒談過戀愛。兩年前，他終於脫單，和小17歲的女友交往。然而，今年初他突發中風，女友把他送進養老院，然後變賣房產，捲走他的全部存款後消失無蹤，讓他瞬間一無所有。

女友主動示愛求婚

老翁的家屬向河南電視台《小莉幫忙》節目求助。他的外甥表示，舅舅幾乎一輩子都是單身，從沒談過戀愛，也沒交過女朋友。外甥直言：「如果不是為了錢，這個女的怎麼可能會看上舅舅？」兩人交往後，女方還主動求婚，但雙方並未正式登記結婚。

外甥透露，舅舅不只擁有房產，還有逾30萬元人民幣（約130萬元台幣）存款。然而，今年過年前，舅舅突然中風，沒想到女友竟然偷偷變賣房產，還捲走所有存款，然後徹底失聯。

起初不願面對 現在崩潰痛訴：「我被騙了！」

當姐姐和家人詢問時，常姓老翁一開始還不願承認，甚至經常整夜失眠，情緒低落。直到最後，他情緒崩潰，才承認自己被騙：「是我上當了，她騙光了我的錢！」然而，女友去向不明，也沒有交代財產的下落。

女友聲稱住院 需要賣房治病

媒體後來成功聯繫到這位女友，對方卻推卸責任，聲稱房子不是她賣的，反指是老翁自己心甘情願給她錢的。她解釋，自己因為長期生病住院，才會失聯，還反咬說：「錢是他自己花的！」她還表示，老翁對她很好，當初承諾只要陪伴他養老，房子就是她的。後來她生病了，才不得不把房子賣掉治病。她甚至辯稱自己會照顧老翁，「他過世了，我會掏錢幫他辦後事。」說完後，她便急忙掛斷電話。

律師：若屬自願給予 女方未必需歸還

當地律師表示，雙方說法不一，但如果女方能提出證據證明資金是用來支付兩人共同的生活費或醫療費，那麼她未必有義務歸還這筆錢。

網友質疑女方有預謀 建議提告

這起事件在網路上掀起熱議，許多網友質疑女方早有預謀詐騙：「老人辛苦存了一輩子的錢，結果初戀就被騙光，真的太慘了！」、「中風後立刻賣房跑路，這種行為太冷血了！」、「說完會照顧他就掛電話？心虛得太明顯了吧！」、「唉，連老人的養老錢都騙，太可惡了！」

不少人建議老翁的家屬提告，讓法院調查銀行交易紀錄：「支持起訴！查清楚資金流向，別讓騙子逍遙法外！」但也有人無奈表示：「如果這筆錢真的是老翁自願給的，那法律恐怕也拿她沒辦法…」

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文章授權轉載自《香港01》