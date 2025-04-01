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抗戰勝利80年特展 老兵憶戰爭殘酷 籲保衛和平

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

為紀念抗戰勝利80周年，「尋找80年前的一位青年—『青年軍』成軍80周年特展暨系列活動」正在台北市中山堂展出。在3月30日的記者會上，青年軍「獨立憲兵團」的98歲「老兵」潘長發受邀出席，他說，他曾見過韓戰後的景象，特別強調戰爭的殘酷性，國人應努力保衛得來不易的和平。

另有兩位「青年軍」老兵到場，分別是207師的102歲老兵李慶榮伯伯，與曾參加過金門保衛戰古寧頭戰役201師「老兵」102歲的劉發貴伯伯。劉伯伯表示，在戰鬥過程中，他的右眼被前方砲彈打起沙石打傷，第二天後送台灣，住了近一年的醫院，但視力也從此不行了。

「尋找80年前的一位青年」特展，是由台北市感恩協進會主辦，中興大學歷史學系教授李君山會上表示，他也是「青年軍」二代，父親是206師，他剛好是歷史研究者，又研究軍事，所以特別有感，就歷史角度說，台灣是一個好地方，很「乾淨的地方」，希望這樣的平安，能夠再保個30年、50年。

李君山說，台灣過去打過最大的一次戰爭是1895年的「乙未割台」，日本人武力征服台灣，之後其實沒什麼戰爭，1949年後，因為在台灣海峽、在金門「打贏了」，也才有目前的和平，現在講戰爭其實都是很嚴重的，「老人家都會很難過」，他也希望千萬不要因為政治，把「假的玩成真的」。

30日另一場主講「青年軍與東北內戰」的楊維真教授表示，他父親是青年軍第209師，參加過八年抗戰與四年內戰，「人生最精華的12年都在戰場上度過」，30歲才來台灣，經常對兒女說「人生像是浮萍」，也不知道為什麼活下來的是自己。

楊維真表示，他印象很深刻的是，小時候晚上睡覺，都會聽到父親在喊，一直在喊，喊什麼不知道，後來有機會接觸到一些長輩，才知道很多都有相同情形，這些都是經歷戰場後的創傷，只能說「百戰之後活著的是僥倖」。

楊維真表示，因為在戰場上僥倖活著，所以必定有「任務」，就如同潘長發伯伯一樣，用一己之力，推動高雄鳳山興建「七七抗戰勝利紀念碑」，相信這也是一種救贖。

30日到場的台北市議員秦慧珠也表示，老兵凋零，青年軍有這麼多的歷史，更要保存歷史，她自費做了兩支影片，也「希望今天是一個開頭」，讓後代都可以知道過去的這段歷史，讓大家都記得他們。

台北市感恩協進會理事鍾蕾妮表示，展覽內容涵蓋青年軍從號召、抗戰、復員、第二次召募、國共內戰、保衛台灣到來台建設的各個階段、相關文物，主要由中國青年軍協會和國民黨文化傳播委員會提供，希望透過圖文、實物展示及口述歷史影片，完整呈現青年軍的歷史貢獻。活動也將尋找第一、第二期青年軍及其後代，及80年參加過戰爭的「那位青年」及其後代，可與主辦單位聯絡，電話0925141913。

戰爭 老兵 青年

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