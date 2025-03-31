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胡耀邦三子胡德華病逝…曾任「炎黃春秋」雜誌副社長 享壽77歲

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
前中共總書記胡耀邦之子，曾任《炎黃春秋》副社長的胡德華，於3月30日晚因病逝世，享壽77歲。（美國之音資料照）
前中共總書記胡耀邦之子，曾任《炎黃春秋》副社長的胡德華，於3月30日晚因病逝世，享壽77歲。（美國之音資料照）

「紅船」編輯部從胡德華治喪委員會得到消息，中國科學院軟體中心原負責人、前中共總書記胡耀邦之子胡德華，於3月30日晚因病逝世，享壽77歲。

原《炎黃春秋》總編輯徐慶全也在社交媒體留言：「上午九點半，驚悉胡德華兄昨晚去世！難以置信，不勝悲痛。特發一組我拍的照片，以志紀念！德華兄，一路走好！」

胡德華，湖南瀏陽人，生於1948年，胡耀邦三子。1986年開始從事科學研究，擔任中科院軟體中心負責人。1994年組建北京泰利特科技公司，從事金融、銀行和辦公室等軟體系統的開發。

胡德華曾經與李銳、杜導正等中共自由派元老關係密切，對體制提出批評，曾掛名擔任《炎黃春秋》雜誌社副社長。

2016年以敢言著稱的北京政論月刊《炎黃春秋》，被中國藝術研究院接管後宣布停刊。胡德華，7月26日企圖進入雜誌社時被阻，期間雙方一度發生口角，公安到場協調。

胡德華於當天早上與前總編輯徐慶全及副總編輯王彥成，返回《炎黃春秋》雜誌社了解情況及處理報稅情況時，遭中藝院人員阻止不得內進，並驅逐3人離開。

中共 中科院 北京 科學

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