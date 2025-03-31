河南黃帝故里拜祖 夏立言：加強交流對兩岸有好處

國民黨副主席夏立言一行赴陸訪問，31日在河南鄭州新鄭出席黃帝故里拜祖大典，因陸方未安排公開採訪，夏立言僅簡短表示，繼續加強交流，對兩岸有很大的好處。河南行後，夏立言還將轉赴江蘇，在徐州與大陸國台辦官員舉行會見，和到南京拜謁中山陵。

乙巳年黃帝故里拜祖大典31日在河南鄭州新鄭舉行，陸方出席官員有大陸全國人大副委員長雪克來提．扎克爾，河南省委書記劉寧、河南省政協主席孔昌生、海協會會長張志軍、中共中央港澳辦副主任周霁，和民革中央等黨派代表，及霍英東集團行政總裁霍震寰等港澳代表；台方則有大陸全國台企聯總會長李政宏、廈門台協會長韓螢煥等台商、台胞代表與會。

上午9時許儀式開始前，陸方安排夏立言為黃帝故里題字，進行介紹和參拜，期間，陸方人員表示未安排公開採訪，因此，夏立言僅簡短對台媒表示，我們繼續加強交流，大家都是炎黃子孫。他並指，「繼續交流當然對兩岸有很大的好處。」

拜祖大典儀式開始後，由河南省省長王凱致歡迎詞，進行敬獻花籃、進香、共拜始祖、恭讀拜祖文等儀式，夏立言作為台方代表第一個進香，但沒有進行發言。

王凱表示，5,000多年前，軒轅黃帝率領先民締造了中華民族的血脈根基，孕育了源遠流長的華夏文明。三月三拜軒轅，已成為中華文化薪火相傳的重要標誌，成為中華兒女跨越時空的精神紐帶。

他說，河南將迎難而上，銳意進取，奮力譜寫中國式現代化河南篇章，我們要攜手並肩，以家國情懷凝聚復興偉力，以實幹擔當書寫盛世華章。

夏立言此行在河南，先後參訪洛陽、鄭州等地，並已在昨日與河南省委書記劉寧舉行會見。夏立言當時表示，願堅持「九二共識」，進一步增進兩岸人民權益福祉、推動兩岸關係和平發展。