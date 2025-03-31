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吳彥祖發文譴責機上光腳踩座椅乘客：太沒素質了

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
吳彥祖發圖文，怒斥了一位沒有素質的乘客，光腳直接踩在前排座椅的中間。（圖／取自環球網）
吳彥祖發圖文，怒斥了一位沒有素質的乘客，光腳直接踩在前排座椅的中間。（圖／取自環球網）

3月29日，吳彥祖在個人社交平台發出圖文，怒斥了一位沒有素質的乘客。只見照片上有一雙塗了紅色指甲油的光腳，沒有穿鞋或襪子，直接踩在前排座椅的中間。

據環球網消息，「飛機上的禮儀：這種行為絕對不可取。」吳彥祖寫道，過安檢時大家都必須脫鞋，在無數人踩過的地毯上行走，本就不衛生，若還不穿襪子，把腳伸到前排座位之間當腳凳，就太沒素質了！ 「我是在公開譴責嗎？沒錯，我就是在譴責。」

看到吳彥祖的怒斥，也引起了大陸網友們的共鳴：「以為是你家的客廳嗎？太沒素質了」「之前我也遇到過這樣的情況，非常噁心，希望能發出有效的規定，制止這樣的行為。」

還有網友在評論區回應：「高鐵上經常遇到，一般都是女的」「快潑點咖啡上去」「有腳氣怎麼辦？」「乘客不文明行為，特別令人討厭。應該發揮媒體監督作用，提高乘客的素質」。

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