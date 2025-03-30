快訊

東加群島規模7.3強震！我氣象署發布海嘯消息 嚴密監視中

初選暖身賽？藍議員批新北宣講「人民被當工具」 曝現場座位空一片

還要冷3天！全台濕冷「低溫下探11度」 清明連假天氣曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

北京約有123萬人留學返陸 藍皮書曝：在AI等新興產業就業達6成

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近日舉行的2025中關村論壇年會平行論壇「留學人員創新創業論壇」上發布了「北京歸國留學人員藍皮書」，其中顯示，目前處於就業狀態的北京歸國留學人員中，有60%屬於AI人工智能等新興產業領域。圖取自北京日報
近日舉行的2025中關村論壇年會平行論壇「留學人員創新創業論壇」上發布了「北京歸國留學人員藍皮書」，其中顯示，目前處於就業狀態的北京歸國留學人員中，有60%屬於AI人工智能等新興產業領域。圖取自北京日報

近日舉行的2025中關村論壇年會平行論壇「留學人員創新創業論壇」上發布了「北京歸國留學人員藍皮書」，其中顯示，目前處於就業狀態的北京歸國留學人員中，有60%屬於AI人工智能等新一代信息技術、醫藥健康、智能網聯汽車、綠色能源與節能環保、互聯網平台、未來信息、未來製造等新質生產力或新興產業領域。

綜合中新網、IT之家、北京日報等陸媒報導，藍皮書顯示，從調研情況看，北京歸國留學人員中78%目前為在北京就業狀態，14.2% 為在北京創新創業狀態，2.6% 為靈活就業。在處於創新創業狀態的北京歸國留學人員中，相應藍皮書顯示其中80%以上屬於新質生產力或新興產業領域。

藍皮書提及，根據中國教育部公佈的全國留學人員數據和全球化智庫調研得出的北京歸國留學人員比例，綜合調研數據進行測算，截至2024年底，在京工作和生活的歸國留學人員數量為122.85萬人。其中，碩士佔59.44%，博士佔15.86%。

藍皮書指出，北京歸國留學人員所在行業集中在科技、經濟、教育等領域，從事科技相關工作人員佔比最高，達20.84%。此外，從事經濟、教育、專業服務相關工作的分別佔19.5%、17.8%和13.2%。

值得注意的是，大陸院士有留學經驗的佔比仍高，據全球化智庫（CCG）統計分析，截至2024年7月，中國科學院院士中在北京工作的有403位，其中具有留學經歷的有302位，佔比達75%。在北京工作的中國工程院現任院士有448人，其中有留學經歷的院士有211人，佔比47%。

據了解，該白皮書由北京市歐美同學會在教育部留學服務中心和北京海外學人中心支持下，聯合全球化智庫(CCG)，在2024年4月至2025年1月間，共同對北京歸國留學人員情況進行了研究。

創業 北京 院士

延伸閱讀

長和售港口業務惹怒北京 李嘉誠次子旗下公司稱業務獨立

傳北京叫停國企與李嘉誠公司新合作 港媒：消息不真實

美國對台「戰略模糊」不再管用！前國防官員警告：恐讓北京誤判

長和出售海外港口引北京不滿 與港府討論「合理的解決辦法」

相關新聞

曾被稱中國海外建設名片…緬甸強震曼谷唯一倒塌建築中泰合資 陸全網禁言

緬甸28日發生規模8.2強震，竟導致千公里之外曼谷一棟興建中30層高的泰國審計署辦公大樓瞬間倒塌，這棟去年才封頂的高樓也...

北京約有123萬人留學返陸 藍皮書曝：在AI等新興產業就業達6成

近日舉行的2025中關村論壇年會平行論壇「留學人員創新創業論壇」上發布了「北京歸國留學人員藍皮書」，其中顯示，目前處於就...

中國商飛加快東南亞布局 C909首次交付寮國航空

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）持續加緊東南亞市場的布局。3月30日，中國商飛公司向寮國航空公司（Lao Airli...

九旬時跨界當網紅！從林徽因助手、建築師到「宋詞奶奶」 鈕薇娜辭世

93歲高齡在網上講解宋詞成為網紅，「宋詞奶奶」鈕薇娜3月27日因病去世，享年96歲。鈕薇娜是新中國培養的最早一批建築學家...

不只官員要反腐！陸湖南推「家庭廉政教育」 讓官員配偶看落馬官員懺悔片

中國反腐的對象不只官員，更擴及到配偶。湖南株洲近期舉辦家庭廉政教育活動，要求市直機關、國企「一把手」的配偶約120人參加...

捲土重來？曾因基因編輯嬰兒入獄 陸科學家賀建奎擬再展開實驗

據曾因「基因編輯嬰兒」事件而入獄3年的中國科學家賀建奎，據報再次計劃進行人體基因編輯實驗，目標是「為後代預防阿茲海默症」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。