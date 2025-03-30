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中國商飛加快東南亞布局 C909首次交付寮國航空

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為中國商飛向寮國航空公司交付首架C909飛機。圖／取自人民日報微博
圖為中國商飛向寮國航空公司交付首架C909飛機。圖／取自人民日報微博

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）持續加緊東南亞市場的布局。3月30日，中國商飛公司向寮國航空公司（Lao Airlines）交付首架C909飛機（原名ARJ21），這也是大陸噴射客機首次進入寮國市場。

據陸媒《快科技》報導，上述這架編號為「RDPL-34229」的C909飛機採用90座全經濟艙布局，內部和外部標誌標牌為寮語，外部塗裝為定製設計，機尾印有寮國國花占芭花。該機以租賃形式交付寮國航空公司，將在寮國完成一系列準備工作後投入航線營運。

本（3）月稍早，寮國民航局已於18日向中國商飛公司頒發C909飛機型號接受證（ATC），顯示著該機型已具備在寮國展開商業運作的基本條件。中國商飛為此成立專項團隊，協助寮國航空公司進行手冊準備、人員培訓、航材保障、維修能力建設等多項準備工作，並派出包含飛行、乘務、運控、維修等多個專業的支持團隊，全力保障C909飛機在寮國安全運作。

據了解，寮國航空由寮國政府全資擁有，在寮國民航運輸業中占有重要地位，是促進寮國及周邊區域互聯互通的重要運輸之一。目前，寮國航空公司正在進行運力擴張和機隊更新，此次租賃C909飛機有助該公司進行運力補充和機隊升級，以更好滿足日益增長的寮國航空運輸市場發展需求。

另，據大陸央視新聞，C909飛機是大陸自行研發的渦扇支線客機，航程2,225至3,700公里，可執飛大部分寮國國內及週邊區域國際航線。此外，C909飛機具有良好的高溫性能和短窄跑道起降能力，對東南亞區域的運作環境具有強大的適應性。

具體來看，C909之比中國商飛另一款機型C919更早飛上天。港媒《香港01》曾指，原因是其研製工作始於中國商飛尚未成立的2002年。在2008年11月，當時仍稱ARJ21的C909首飛，2016年首架C909開始商業營運。儘管C909受關注度不及C919，但發展迅速，早已走出大陸的國門。

作為支線客機，C909定位滿足中心城市向周邊中小城輻射型航線需要，其外型較C919小，最大航程3,700公里。迄今為止，C909現已交付162架，累計營運645條航線，通航158座城市，運送旅客超過2,000萬人次。

陸媒報導指，中國商飛公司向寮國航空公司交付首架C909飛機（原名ARJ21），其編號為「RDPL-34229」的C909飛機採用90座全經濟艙布局，內部和外部標誌標牌為寮語，外部塗裝為定制設計，機尾印有寮國國花占芭花。圖／取自快科技
陸媒報導指，中國商飛公司向寮國航空公司交付首架C909飛機（原名ARJ21），其編號為「RDPL-34229」的C909飛機採用90座全經濟艙布局，內部和外部標誌標牌為寮語，外部塗裝為定制設計，機尾印有寮國國花占芭花。圖／取自快科技
中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）持續加緊東南亞市場的布局。3月30日，中國商飛公司向寮國航空公司交付首架C909飛機（原名ARJ21），這也是大陸噴射客機首次進入寮國市場。圖／取自快科技
中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）持續加緊東南亞市場的布局。3月30日，中國商飛公司向寮國航空公司交付首架C909飛機（原名ARJ21），這也是大陸噴射客機首次進入寮國市場。圖／取自快科技

東南亞 民航局 航空公司 航線

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