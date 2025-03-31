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陸老年大學開學 「潮課」受歡迎

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在大陸國家老年大學魏公村校區，折疊鋼琴班正在上課。圖／本報北京傳真
在大陸國家老年大學魏公村校區，折疊鋼琴班正在上課。圖／本報北京傳真

大陸國家老年大學魏公村校區，日前迎來2025年春季學期，課程數量和招生規模相較上學期增加了一倍，近100門課程、120餘個班級陸續開班，學員人數超2600人次。其中，居家收納、有氧健身操、拉丁舞等新潮課最受歡迎，開啟報名之後就迅速報滿。

老年大學的開學典禮，更像是一場匯報演出。9時許，悠揚樂曲從一層報告廳傳出，電吹管教師和老學員們同台表演，合唱表演班學員亮嗓。學員孫梅坐在台下，饒有興趣地觀看，小聲跟唱。她說：「我報名了模特班等課程。真期待未來某一天，我也可以和他們一樣，自信地站在舞台上，向更多人展示老年人的風采。」

精彩演出結束後，北京大學藝術學院教授陳旭光、記憶力訓練專家劉慈花的講座開啟。經典電影鑑賞和超級記憶力特色的話題，都是老年學員時下感興趣的內容。本學期，類似的熱門講座課程將陸續啟動。

已經確定的講授者來自首都醫科大學和中央民族大學，內容集中在中醫藥健康養生和心理幸福等方面。

開學首日，校園還設置了特色互動區，時光郵局、慧齡遊戲等活動都是為老年人量身定製的。「歡迎大家參加視覺挑戰賽，規則是看文字、讀顏色。比如，綠色的黃字，不要讀黃，要讀綠。」講師蘇悅客串裁判，熱情地招呼新老學員參加遊戲。她解釋，這個遊戲看著簡單，但其實可以很好地鍛煉老年人左右腦的協調能力。

本學期，書畫學院、人文學院、生活學院、健康學院、表演學院和音樂學院共計開設近10門課程。除了新開設的主動健康、科技前沿、文化藝術等領域的線下課，該校還面向全國免費開放了一批線上課程。

「從周一到周五，每天9時到16時30分，老人只要願意學習，課程資源非常豐富。」副院長石運志說。

北京大學 老年人

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