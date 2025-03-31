聽新聞
0:00 / 0:00

德陽旅遊新寵 油菜花海裡吃火鍋

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
遊客在金色花海中大快朵頤。圖／本報四川德陽傳真
遊客在金色花海中大快朵頤。圖／本報四川德陽傳真

每年春季，整個四川盆地油菜花綻放，金色花海引人入勝，各地紛紛舉辦賞花主題節日，更有「好吃嘴」把火鍋搬進花田，成為難得的風景。近日，這樣的一幕就出現在了四川省德陽市的油菜花海中。

在德陽綿竹什地鎮五方村，以「春漫花田·樂享五方」為主題的油菜花節盛大啟幕。連綿起伏的油菜花海與藍天白雲相映成趣，今年新增的彩色油菜花觀賞區成為亮點，粉、橙、紫等漸變花色點綴田間，遊客紛紛駐足拍照。景區特別設置「圍爐煮茶」體驗點，三五好友圍坐花叢間，煮一壺春茶，品茶香、賞花景，感受「人在畫中游」的愜意時光。

活動重頭戲「什全食美長桌宴」，以百米長桌擺滿地道川味火鍋，數百名遊客同享熱氣騰騰的美食。本地新鮮採摘的時蔬、農戶自養的生態禽肉成為餐桌主角，輔以秘製蘸料，讓遊客在花海中體驗「舌尖上的春天」。「沒想到在油菜花田裡吃火鍋這麼有氛圍，食材鮮香，真是視覺和味覺的雙重享受！」來自成都的遊客李女士讚歎道。

作為「天府糧倉」的核心區域，2024年德陽全市油菜播種面積達129.8萬畝。近年來，每到春暖花開時，德陽各地紛紛舉辦油菜花節，通過「農業+文旅+美食」多元融合模式，將傳統農耕景觀轉化為特色旅遊資源，每年吸引數以百萬計的遊客賞花休閒。

火鍋 菜花 賞花

延伸閱讀

台南西港花旗木受低溫影響花開約2成 遊客賞花心情依舊

吃火鍋副餐怎麼選？ 一票老饕偏愛這一物：吸滿湯汁才爽

白敬亭首搭田曦薇擦出CP感 火鍋戲自備沾料吃得滿口香

「燒烤+火鍋」299元吃到飽！最親民、高CP值「火烤兩吃」南霸天 升級「草莓吃到飽」只要銅板價49元

相關新聞

北京約有123萬人留學返陸 藍皮書曝：在AI等新興產業就業達6成

近日舉行的2025中關村論壇年會平行論壇「留學人員創新創業論壇」上發布了「北京歸國留學人員藍皮書」，其中顯示，目前處於就...

兩岸中華文化融合 長沙200人交流

以「青衿采蘩，奮楫揚波」為主題的2025海峽兩岸中華傳統文化與現代文化融合交流活動，日前在長沙啟動。海峽兩岸文化界人士、...

德陽旅遊新寵 油菜花海裡吃火鍋

每年春季，整個四川盆地油菜花綻放，金色花海引人入勝，各地紛紛舉辦賞花主題節日，更有「好吃嘴」把火鍋搬進花田，成為難得的風...

陸老年大學開學 「潮課」受歡迎

大陸國家老年大學魏公村校區，日前迎來2025年春季學期，課程數量和招生規模相較上學期增加了一倍，近100門課程、120餘...

中國商飛加快東南亞布局 C909首次交付寮國航空

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）持續加緊東南亞市場的布局。3月30日，中國商飛公司向寮國航空公司（Lao Airli...

串連文化、體育活動！香港「超級三月」盛事之一 國泰客機低空掠港

國泰航空一架A350客機，星期天下午飛越維多利亞港灣，大約在下午四點十五分低飛至啟德體育園館鄰近上空，吸引大批香港人在維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。