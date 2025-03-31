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兩岸中華文化融合 長沙200人交流

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
海峽兩岸中華文化融合交流活動，在湖南長沙啟動。圖／本報湖南長沙傳真
海峽兩岸中華文化融合交流活動，在湖南長沙啟動。圖／本報湖南長沙傳真

以「青衿采蘩，奮楫揚波」為主題的2025海峽兩岸中華傳統文化與現代文化融合交流活動，日前在長沙啟動。海峽兩岸文化界人士、專家學者及青年學生等200餘人參加本次文化交流活動。

合奏「望春風」、古典舞「彩傭韻」以及獨具特色的長沙彈詞……，開幕式現場上演了一場充滿湖湘韻味的精彩表演。同時，來自海峽兩岸的4位學者，分別以湖湘文化、兩岸博物館文化、文化融合等主題開展主旨演講。開幕式最後，湘台兩地書法藝術家連袂揮毫寫就「山河一脈，風月同天」，共同書寫兩岸文化根脈相連的佳話。

在探訪湖南博物院馬王堆漢墓陳列時，大家紛紛表示，兩岸同胞要堅定中華文化自信，自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者。希望湘台兩地繼續加強合作，共同打造文化交流合作精品，共同發展文化新質生產力，共同弘揚和繁榮優秀中華文化。

近年來，湖南持續完善落實惠台利民政策措施，湘台兩地人員往來、文化互動、經貿交流越發密切，情感交融愈加深厚。2024年，台胞來湘達20多萬人次。湖南為台灣青年提供就業崗位4647個，可供7888名台胞來湘就業，讓廣大台胞更好在湘追夢、築夢、圓夢。

藝術家 青年

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