不只官員要反腐！陸湖南推「家庭廉政教育」 讓官員配偶看落馬官員懺悔片

中央社／ 台北30日電

中國反腐的對象不只官員，更擴及到配偶。湖南株洲近期舉辦家庭廉政教育活動，要求市直機關、國企「一把手」的配偶約120人參加。觀看落馬官員懺悔的影片也提醒「築牢廉潔底線，勿成影中人」。

綜合湖南日報、羊城晚報、株洲日報，株洲市29日舉辦「好家風，好傳承」主題活動，教育黨員幹部和家屬發揮示範引領作用，以好家風培養好作風，樹立社會新風。具統計，株洲市直屬機關各單位、市屬企事業單位與大專院校等單位，共120多名「一把手」的配偶參加。

據報導，參加活動的官員配偶們除了學習中共總書記習近平「關於注重家庭家教家風建設」的重要論述外，也被要求收看以株洲當地案例拍攝而成的專題警示教育片。這部教育片呈現當地落馬官員與其家屬痛哭流涕的懺悔，在場觀看的官員配偶「深受教育、深感震撼」。

影片強調「家風就像一堵防火牆」，是黨員幹部及家屬面對誘惑時，最近的一道防線。這堵牆哪怕是漏個小洞，透進來的小火苗都可能燃及全家，「作為家屬一定築牢廉潔底線，守住幸福防線」。

株洲市紀委監委則在會中向官員配偶喊話，「希望大家以案為鑑，不做片中事，不成片中人」。

除了株洲市之外，湖南省近年陸續在多個城市舉行針對官員配偶的以案促改專項活動，將領導幹部親情觀扭曲、家風不正作為重點整治，並定期向社會公開通報家風不正、家風敗壞典型案例。

據報導，2024年湖南省紀委監委與省婦聯等部門組織也曾擴大舉行「好家風，好傳承」活動，參觀反腐倡廉警示教育館、觀看警示教育片、分享廉潔持家心得等。當地有關單位的「一把手」配偶，總計約有2萬人參與。

當時中共湖南省紀委書記、省監委主任王雙全提醒他們要時刻留意自己和配偶的朋友圈、社交圈是否「乾淨清爽」，自覺「打掃灰塵」，當好「家庭紀委書記」，把優良家風培育起來、傳承下去。

中共 反腐 幹部 廉政 配偶

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