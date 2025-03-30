緬甸強震波及雲南 護士跪地全身護嬰兒：本能反應要保護寶寶
3月28日，緬甸發生黎克特制7.9級（港澳稱呼，芮氏規模8.2）地震，鄰近的雲南省多地有明顯震感。在雲南瑞麗一間月子中心，兩名護士在地震劇烈晃動中跪地護住嬰兒，閉路電視（監視器）拍下現場感人一幕。
閉路電視畫面顯示，在地震瞬間，月子中心的醫護人員盡力保護孩子，一位護士跪坐著緊緊抱著嬰兒，另一位護士拉著嬰兒推車，盡力保持平衡。在震感減弱後，她們又輕聲安撫嬰兒「沒事沒事」。
月子中心護士熊街蘭憶述，當時地震來得太突然，身體根本來不及有反應，「可能是下意識的本能，就想着一定要護好懷裡的這個寶寶，然後就想着能護一個是一個」。
3月29日，瑞麗景成月子中心工作人員稱，震情穩定後，月子中心所有工作人員及入住的產婦們已疏散至安全地帶，「包括影片中兩位護士和寶寶們都已經疏散到安全場所，因為做護士嘛第一時間肯定是保護寶寶」。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言