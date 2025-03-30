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緬甸強震波及雲南 護士跪地全身護嬰兒：本能反應要保護寶寶

香港01／ 撰文／林芷瑩
雲南瑞麗一間月子中心，兩名護士在地震劇烈晃動中跪地護住嬰兒，監視器拍下現場感人一幕。 圖／翻攝影片
雲南瑞麗一間月子中心，兩名護士在地震劇烈晃動中跪地護住嬰兒，監視器拍下現場感人一幕。 圖／翻攝影片

3月28日，緬甸發生黎克特制7.9級（港澳稱呼，芮氏規模8.2）地震，鄰近的雲南省多地有明顯震感。在雲南瑞麗一間月子中心，兩名護士在地震劇烈晃動中跪地護住嬰兒，閉路電視（監視器）拍下現場感人一幕。

閉路電視畫面顯示，在地震瞬間，月子中心的醫護人員盡力保護孩子，一位護士跪坐著緊緊抱著嬰兒，另一位護士拉著嬰兒推車，盡力保持平衡。在震感減弱後，她們又輕聲安撫嬰兒「沒事沒事」。

月子中心護士熊街蘭憶述，當時地震來得太突然，身體根本來不及有反應，「可能是下意識的本能，就想着一定要護好懷裡的這個寶寶，然後就想着能護一個是一個」。

3月29日，瑞麗景成月子中心工作人員稱，震情穩定後，月子中心所有工作人員及入住的產婦們已疏散至安全地帶，「包括影片中兩位護士和寶寶們都已經疏散到安全場所，因為做護士嘛第一時間肯定是保護寶寶」。

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文章授權轉載自《香港01》

地震 緬甸 緬甸強震

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