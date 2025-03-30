反腐風吹向官員配偶 湖南集合逾120人看落馬官員懺悔

大陸當局加大打貪反腐，行動已擴及官員伴侶。近日在湖南省紀委監委統一部署下，湖南株洲市集結市內各單位120多名「一把手」的配偶一起上清廉課程，看落馬官員及家屬在反腐警示片中痛哭懺悔，相關消息一度衝上微博熱搜第二，引發網友熱議。

株洲日報報導，株洲市29日舉辦「好家風·好傳承」主題活動，以「廉潔就是平安幸福」為主題，教育引導黨員幹部和家屬發揮示範引領作用，以好家風涵養好作風、培樹社會新風。活動由市紀委監委主辦，市婦聯、市直機關工委等單位協辦。

報導指，株洲市直機關各單位、市屬企事業單位、市內高校等單位120多名「一把手」的配偶集中學習中共總書記習近平關於注重家庭家教家風建設的重要論述，觀看依據株洲本地案例拍攝製作的專題警示教育片等，並受贈「中國家規」書籍。

在警示教育片中，落馬官員及家屬痛哭流涕的懺悔道：「什麼都沒有了，我害了一屋子人。」「我再也沒見過我爸媽和兒子女兒了，真的很難受。我自己把這個家毀了。」

報導指，這讓在場觀看警示片的一把手配偶們深受教育、深感震撼。株洲市紀委監委主要負責人說，「現身說法的都是我們熟悉的身邊人、身邊事，希望大家以案為鑒，不做『片中事』，不成『片中人』。」

相關報導在大陸社群微博引發討論，「120名一把手配偶觀看落馬官員懺悔」的詞條一度衝上熱搜榜第二名的高位。不過多數網友並不捧場，有留言直言：「讓配偶觀看有什麼用，讓一把手本人看都不一定管用」。但也有意見認為紀委這招「殺雞儆猴」挺高明，「讓幹部家屬天天在耳邊吹清廉風，比什麼紀律條款都好使！」

事實上，湖南省纪委監委去年就曾舉辦「好家風·好傳承」的主題活動，同樣集結省直機關、國企、高校等單位近140名「一把手」的配偶參加，活動內容包括參觀湖南反貪腐倡導教育館等，也曾引發討論。

據湖南日報報導，自2023年以來，湖南省紀委監委在株洲、湘潭、常德、婁底、郴州等地部署開展「鏡鑒」以案促改專項活動，將領導幹部親情觀扭曲、家風不正作為重點整治，並定期向社會公開通報家風不正、家風敗壞典型案例。

湖南省除了株洲市以外，近日包含郴州市、資興市等也都舉辦了「好家風·好傳承」主題活動，並在會上觀看專題警示教育片。