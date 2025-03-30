緬甸強震後雲南驚現血紅太陽 陸網民：細思極恐

緬甸28日發生規模7.7（芮氏規模8.2）強震後，當天雲南驚現一輪血紅色太陽高懸天際。大陸媒體稱，「雲南天空驚現血紅太陽」很快就衝上網路熱搜。不少網友表示第一次見到，還有人認為這是天有異象、細思極恐。

香港星島日報指出，由於當日緬甸發生大地震，雲南多地亦有強烈震感，不少當地民眾人因此將兩者聯想在一起。有人直指看到血紅太陽，感覺詭異及恐怖。

有網民說：「是地震引起的嗎」「感覺像是什麼預兆」「我的天啊好嚇人」「看到心慌」「末日來了」「蒼山如海 殘陽如血 邪魔當道 正氣衰退」。

不過中國科學院雲南天文台專家稱，太陽變紅可能是由大氣散射與折射導致。當日或許大氣中存在較多塵埃、水汽等顆粒物，對太陽光進行散射和折射，其中波長較短的藍、紫光被散射較多，而波長較長的紅光穿透能力強，更多到達地面，使太陽呈現血紅色。