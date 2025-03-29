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緬甸強震波及雲南 當地部署抗震救災工作

中央社／ 台北29日電

緬甸昨天發生規模7.7強震，中國雲南多地震感強烈。當地省委今天下午召開專題會議，部署雲南抗震救災工作，研究做好支援緬甸工作。

據雲南日報消息，省委書記王寧主持會議並作部署，省委副書記、省長王予波提出工作要求。

會議強調，雲南有關地區和部門要加強震情監測預警，嚴防餘震影響，及時排危除險，安排好受影響地區民眾生活。各地各部門要落實快速高效工作運行機制，做好地震災害防範應對工作，切實保障民眾生命財產安全。

會議同時指出，中國國家主席習近平今天就緬甸地震向緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）致慰問電。雲南要發揮緊鄰緬甸的條件，組織展開支援緬甸工作。

另據中國官媒央視新聞報導，受地震影響較大的雲南瑞麗市，當地財富中心廣場某建築，樓頂3個居民用水箱因水體劇烈晃動產生的衝擊力發生傾覆，連帶部分廣告護欄及鋼筋混凝土結構墜落。

事發後當地住建部門對建築展開安全評估。初步排查顯示，建築主體結構未受影響。

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