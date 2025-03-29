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捐肝救妻…10月後妻子仍病逝 他扛20萬人民幣債務不悔：我不救誰救？

香港01／ 撰文：陳進安
妻子確診肝衰竭後，馬先生毫不猶豫地決定主動提出捐肝。（九派新聞）
妻子確診肝衰竭後，馬先生毫不猶豫地決定主動提出捐肝。（九派新聞）

安徽宿州的馬先生早前因妻子急需肝臟移植而割肝救妻，他瞞著妻子進行配型，成功後捐出了半個肝臟，感動了許多網友，大家紛紛感慨這段情感的深厚。然而不幸的是，妻子在手術後10個月病情再度復發，最終離世。對於當初的決定，馬先生表示不後悔，直言：「她是我的妻子，我不救她，誰還能救她？」

馬先生透露，妻子於2024年12月病情惡化，最終離開了人世。由於手術費用龐大，他不得不借款進行手術，目前尚有20萬元人民幣的債務。而且，由於半個肝臟被切除，他無法從事重體力工作，現在主要依靠擺攤賣玩具維持生計。

儘管生活艱難，馬先生表示不後悔當初的決定。「她是我的妻子，我不救她，誰還能救她？十多年的感情，還有我們的孩子，我沒有留下遺憾」，他承諾將帶著妻子的遺願，照顧好兩個孩子，努力活下去。

據陸媒此前報導，馬先生與妻子的戀情持續了10年，結婚7年。二人最初在上海的一家紙箱廠相識。當時，妻子剛從雲南普洱山區獨自來到上海打工。2017年，他們結婚後回到馬先生的老家安徽省宿州市碭山縣，並育有一子一女。

2023年底，妻子出現一系列身體不適，令原本平靜的生活受到衝擊。經過本地醫院檢查後，得知她的情況是黃疸，隨後轉診至徐州第二醫院確診為肝衰竭。隨著病情惡化，馬先生心急如焚，毫不猶豫地決定主動提出捐肝，「我跑到醫生辦公室，告訴他我和妻子血型相同，希望能試試」。

馬先生的請求獲得了醫生的支持，但妻子對手術簽字卻猶豫不決。馬先生早年因意外接受過兩次大手術，妻子擔心他的身體狀況和手術風險，並對兩個年幼孩子的未來感到憂慮。

經過反覆的勸說，妻子最終同意進行手術。2024年春節前後，他們在安徽醫科大學第一附屬醫院進行了肝臟移植手術，手術非常成功，雖然妻子需要終身服用藥物，但成功保住了生命，馬先生當時還感慨「能活著就好」。

可惜的是，一年後，妻子還是撒手人寰。網友紛紛作出鼓勵，希望馬先生能堅強生活下去，「馬先生，你是真男人！妻子在天堂也會為你驕傲！」。

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文章授權轉載自《香港01》

妻子 手術 捐肝

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