聽新聞
0:00 / 0:00

陸可控核聚變 應用化再進步

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸「中國環流三號」是可控核聚變的關鍵科研項目，前總統馬英九二○二四年也曾參觀。本報資料照片
大陸「中國環流三號」是可控核聚變的關鍵科研項目，前總統馬英九二○二四年也曾參觀。本報資料照片

可控核聚變是能源領域的尖端科技與未來希望之一，大陸人造太陽「中國環流三號」技術持續發展，目前已經首次實現原子核溫度一點一七億度、電子溫度一點六億度的參數水準，標誌著大陸可控核聚變向工程化應用邁出重要一步。

央視新聞昨援引大陸中核集團消息，「中國環流三號」首次實現原子核和電子溫度均突破一億度，綜合參數大幅躍升。「中國環流三號」是大陸自主研製的可控核聚變大科學裝置，其能量產生原理與太陽相似，被稱為新一代「人造太陽」。

最新實驗資料顯示，大陸核聚變裝置首次實現原子核溫度一點一七億度、電子溫度一點六億度的參數水平。中核集團「中國環流三號」總設計師鍾武律表示，實驗實現了「雙億度」，綜合參數也大幅躍升，標誌著大陸的核聚變研究挺進燃燒實驗。「我們自主研發的加熱、控制與診斷等設備與系統首次投入運行，相關技術指標達到了國際前列，創造中國核聚變研究多項新紀錄。」

未具名的專家表示，人造太陽聚變反應釋放能量巨大，聚變資源儲量豐富，主要產物清潔安全，被稱為人類未來的理想能源。挺進燃燒實驗，意味著可控核聚變走向應用的核心環節。下一步，科研人員將對「中國環流三號」裝置進行能力升級，進一步獲得可控核聚變反應的核心關鍵數據。

標誌 能量 設計師

延伸閱讀

長和賣港口有新變數 大陸國家市監局：依法對交易進行審查

區桂芝遭約談 張善政表態捍衛言論自由

大陸官方再發布西藏白皮書 強調學生自願選擇是否寄宿

緬甸7.9大地震！「雲南震感」衝熱搜第一 陸發布海嘯預警

相關新聞

陸可控核聚變 應用化再進步

可控核聚變是能源領域的尖端科技與未來希望之一，大陸人造太陽「中國環流三號」技術持續發展，目前已經首次實現原子核溫度一點一...

大陸「人造太陽」突破1億度 邁向可控核聚變工程化應用

可控核聚變是能源領域的尖端科技與未來希望之一，大陸人造太陽「中國環流三號」技術持續發展，目前已經首次實現原子核溫度1.1...

香港麥當勞經理涉性侵15歲女下屬 出庭只認吻頸留「咖喱雞」

時任麥當勞分店經理涉在餐廳更衣室內跟15歲女下屬口交，又威脅發布女方私密照，案件28日在區域法院續審，被告自辯稱二人在更...

曬小孩能養活一家人…4歲擺拍、7歲化濃妝 陸兒童網紅畸形引流

流量經濟下的兒童網紅亂象屢禁不止，媒體調查發現，部份短視頻和社交平台上出現不少未成年人輟學、退學vlog內容，個別未成年...

72歲山東大爺百米跑進14秒 人生賽道活出精采

山東大爺71歲開始練習短跑、湖南阿姨47歲戒掉牌癮投入健身，他們用自身的毅力和堅持，活出了更精采的人生，更要以自己為例，...

女兒不滿與4姑姑平分父親遺產告上法庭 網見原因挺判決：合理

《北京日報》消息，父母去世後，離異弟弟突發疾病成為植物人，4個姐姐扶養他14年，但在弟弟去世後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。