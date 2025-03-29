陸可控核聚變 應用化再進步

可控核聚變是能源領域的尖端科技與未來希望之一，大陸人造太陽「中國環流三號」技術持續發展，目前已經首次實現原子核溫度一點一七億度、電子溫度一點六億度的參數水準，標誌著大陸可控核聚變向工程化應用邁出重要一步。

央視新聞昨援引大陸中核集團消息，「中國環流三號」首次實現原子核和電子溫度均突破一億度，綜合參數大幅躍升。「中國環流三號」是大陸自主研製的可控核聚變大科學裝置，其能量產生原理與太陽相似，被稱為新一代「人造太陽」。

最新實驗資料顯示，大陸核聚變裝置首次實現原子核溫度一點一七億度、電子溫度一點六億度的參數水平。中核集團「中國環流三號」總設計師鍾武律表示，實驗實現了「雙億度」，綜合參數也大幅躍升，標誌著大陸的核聚變研究挺進燃燒實驗。「我們自主研發的加熱、控制與診斷等設備與系統首次投入運行，相關技術指標達到了國際前列，創造中國核聚變研究多項新紀錄。」

未具名的專家表示，人造太陽聚變反應釋放能量巨大，聚變資源儲量豐富，主要產物清潔安全，被稱為人類未來的理想能源。挺進燃燒實驗，意味著可控核聚變走向應用的核心環節。下一步，科研人員將對「中國環流三號」裝置進行能力升級，進一步獲得可控核聚變反應的核心關鍵數據。