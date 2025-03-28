緬甸強震 中國雲南多地震感明顯
根據美國地質調查所（USGS）資料，緬甸今天下午發生芮氏規模7.7強震。根據中國媒體報導，雲南多地震感明顯，瑞麗市民張先生表示，人們從房屋中逃到空地避險。
據新京報、澎湃新聞等中國媒體報導，據雲南德宏、臨滄等州（市）地震部門報告，初步統計，德宏、臨滄、保山、西雙版納、麗江、大理等地震感強烈，楚雄、昆明等地有明顯震感。瑞麗市有房屋受破壞，人員受傷情況。離震央最近的瑞麗市通訊、電力正常。其他災情正在進一步統計核實中。
地震發生後，中國雲南省地震局立即啟動地震應急響應，召開震情緊急會商，派出臨滄、騰衝地震監測中心站工作人員趕赴德宏州展開應急處置工作。
雲南瑞麗市民張先生表示，他在騎車時感到震感明顯，並且看到道路旁建築、樹木都在晃動，人們從房屋中逃到空地避險。而他家中屋梁裂開，周邊商場車庫發生塌陷。
湖南人葉先生在地震時位於瑞麗。他表示，他本來去公司拿東西準備上車，突然發現車在搖，之後才反應過來是地震，然後震感越來越強。他迅速跑開，同時看見樓上的人也都在往下跑。
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