快訊

緬甸7.7強震深度僅10公里！ 建築夷為平地、大橋斷裂畫面曝光

報名白沙屯媽祖進香排爆！不是跟著走就好？拱天宮：名字會燒進香火爐

緬甸7.9大地震！「雲南震感」衝熱搜第一 陸發布海嘯預警

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
緬甸大地震造成大陸雲南多地有震感。（圖／取自微博「新京報我們視頻」）
緬甸大地震造成大陸雲南多地有震感。（圖／取自微博「新京報我們視頻」）

緬甸28日發生大地震，大陸官方測定達規模7.9，並已發布海嘯預警，雲南省多地民眾表示震感強烈，鄰近的貴州、廣西也有相關的震感。

根據大陸中國地震台網正式測定，28日14時20分在緬甸（北緯21.85度，東經95.95度）發生規模7.9地震，震源深度30公里。

大陸自然資源部海嘯預警中心發布緬甸海域地震海嘯資訊，根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局地海嘯，但由於震源位於太平洋範圍之外，不會對大陸沿岸造成影響。

大陸社群平台微博，28日下午「雲南震感」一詞衝上熱搜第一，雲南多地有明顯震感，都市時報報導，昆明一處民宅中，婦女以當地口音說「地震囉地震囉」，家裡面的吊燈晃動幅度巨大。

中國地震台網速報指出，震中距離中緬最近邊境線294公里，造成雲南西雙版納、德宏、昆明、麗江、保山、大理等地震感強烈，貴州、廣西等地亦有震感。

新華社、央視提到，緬甸大城仰光震感強烈、泰國全國各地都有震感，曼谷震感持續數分鐘，民眾紛紛離開高層建築前往街上。

地震 海嘯 緬甸

延伸閱讀

影／緬甸曼德勒附近發生規模7以上地震 泰國曼谷疑有大樓倒塌

403花蓮地震周年／家被震倒後 收到第一封信竟是罰單

河北廊坊4.2級地震近5年最強 北京天津有感

國人受困緬甸詐騙園區 外交部：已救出261人

相關新聞

香港麥當勞經理涉性侵15歲女下屬 出庭只認吻頸留「咖喱雞」

時任麥當勞分店經理涉在餐廳更衣室內跟15歲女下屬口交，又威脅發布女方私密照，案件28日在區域法院續審，被告自辯稱二人在更...

緬甸大地震 雲南多地「震感強烈」 陸發布海嘯預警

緬甸28日發生大地震，大陸官方測定達規模7.9，並已發布海嘯預警，雲南省多地民眾表示震感強烈，鄰近的貴州、廣西也有相關的...

曬小孩能養活一家人…4歲擺拍、7歲化濃妝 陸兒童網紅畸形引流

流量經濟下的兒童網紅亂象屢禁不止，媒體調查發現，部份短視頻和社交平台上出現不少未成年人輟學、退學vlog內容，個別未成年...

72歲山東大爺百米跑進14秒 人生賽道活出精采

山東大爺71歲開始練習短跑、湖南阿姨47歲戒掉牌癮投入健身，他們用自身的毅力和堅持，活出了更精采的人生，更要以自己為例，...

女兒不滿與4姑姑平分父親遺產告上法庭 網見原因挺判決：合理

《北京日報》消息，父母去世後，離異弟弟突發疾病成為植物人，4個姐姐扶養他14年，但在弟弟去世後...

突聞刺鼻臭味！成都男驚見3人凌晨掀水溝蓋撈「地溝油」 憂流入餐廳

23日凌晨1時，四川成都市民陳先生與朋友聚餐結束，途經成華區東郊記憶時，偶然發現一組三人正掀開井蓋撈取地溝油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。