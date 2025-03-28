世界首條時速350公里單洞雙線高鐵海底隧道—汕頭灣海底隧道26日貫通，標誌著連接汕頭與汕尾的「黃金通道」取得突破性進展。

中新社報導，由中國鐵路設計集團有限公司工程總承包的汕汕高鐵連接廣東省汕頭市與汕尾市，是中國「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道的重要部分。全線控制性工程汕頭灣海底隧道全長9781米，地質構造及水文地質複雜，被譽為中國內地目前在建難度最高隧道之一。

中國鐵設汕汕高鐵項目總工程師李為介紹，汕頭灣海底隧道不僅要在高烈度地震區穿越17條斷層破碎帶，還要承受海底近1兆帕的超高水壓和強腐蝕性海水的雙重壓力。為確保隧道建設順利推進，工程建設採用礦山法和盾構法雙模式掘進。

汕頭灣海底隧道創造了多項紀錄：世界首條時速350公里單洞雙線高速鐵路海底隧道；世界已貫通最大開挖直徑鐵路海底隧道；中國穿越活動斷層最多的鐵路海底隧道；中國開通水壓最大的海底隧道。

汕頭灣海底隧道的貫通，為汕汕高鐵全線如期開通打下堅實基礎。全線建成通車後，汕汕高鐵將與在建的漳汕高鐵連接，在珠三角、海西、長三角之間構築起一條新南北向大能力客運通道。