湖南38歲白血病母無匹配供者…4歲幼女捐血救母 醫指不影響發育

《湖南日報》報導，湖南38歲的李女士3個月前確診急性髓系白血病（AML），而唯一符合條件的供血者竟是她的雙胞胎女兒，中南大學湘雅三醫院決定用同一基因型的姐妹倆共同採集媽媽需要的造血幹細胞。目前，李女士已輸注造血幹細胞；雙胞胎姐妹術後恢復良好，各項身體指標穩定。

報導指，3個月前，38歲的李女士在湖南常德確診急性髓系白血病（AML）。而李女士是獨生女，其父母也年近七旬，無法捐贈造血幹細胞。在中華骨髓庫裡，也未能匹配到合適供者。由於患者體內存在強效HLA抗體，臍帶血移植亦不可行。唯一符合條件的，只剩下了李女士的4歲雙胞胎女兒大毛小毛（化名）。

湘雅三醫院血液內科主任稱，兒童供者體重通常需達到受者體重的三分之一以上，但是孩子顯然不達標，於是醫院想到了用同一基因型的姐妹倆共同採集的辦法。

經多學科專家反覆論證，醫院最終決定採用「雙供者聯合採集」的方案：同步動員兩名雙胞胎的造血幹細胞，既不讓孩子重複採集和穿刺的痛苦，又能及時的採夠支撐起母親生命的造血幹細胞。

據報導，大毛小毛的舅奶奶周女士表示，正式採集前的連續五日，孩子們每天都要接受兩次皮下注射造血幹細胞動員劑及一次靜脈採血，但平時打疫苗都會哭的孩子，知道自己是救媽媽，含着眼淚一聲不吭。

3月26日上午，在中南大學湘雅三醫院血液內科幹細胞採集室內，經過共4小時採集，醫療團隊成功從兩名孩子體內採集到足夠數量的造血幹細胞。目前，這份珍貴的造血幹細胞已經送到移植倉裡給李女士輸注；雙胞胎姐妹術後恢復良好，各項身體指標穩定。

針對公眾對造血幹細胞捐獻的常見疑慮，李昕強調：造血幹細胞具有強大再生能力，通過皮下注射動員劑，促進其釋放至外周血，再經分離機採集，過程類似成分獻血，捐贈後1-2周即可完全恢復，不會影響兒童生長發育。

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文章授權轉載自《香港01》