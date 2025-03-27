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湖南14歲男孩被送入｢教育學校｣10日後死亡 5教官涉圍毆遭刑拘

香港01／ 撰文／盛昀
虐待示意圖。圖／ingimage
虐待示意圖。圖／ingimage

《新京報》報導，3月24日，湖南株洲一名周先生表示，其14歲子進入「教育學校」10日後死亡，身上有傷痕，疑似遭毆打虐待。目前，警方已立案調查。

大陸媒體《新黃河》記者從死者家屬處獲悉，其從警方處得知，5名教官涉圍毆其子已被刑拘，目前警方仍在調取監控，繼續偵辦該案。

湖南的家長周先生表示，他14歲的孩子犯了一點點小錯誤，平時比較調皮，喜歡出去玩，不想待在家中。今年上半年，孩子不想上學也就沒上學了。

《新黃河》報導指，據家屬描述，男孩此前因「為了好玩拉人車門，被疑盜竊車內物品」，當地警方將其送至該校，接受為期半年的教育。

男孩在校期間，老師說他一切都好，但3月22日就傳來正在搶救的消息，男孩甚至還沒到醫院就死亡了。周先生補充，孩子的身上全都是傷痕，疑在校遭到毆打和虐待，目前家屬還在等待屍檢報告。

據報導，警方已立案調查。資料顯示，該學校宣傳專注於對存在不良行為的未成年人進行教育。學校負責人告訴記者，學校正配合當地政府和警方調查。株洲市教育局職員稱，事發當天已安排人員前往處置，此事主要由警方調查處理。

陸媒《新黃河》報導指，周先生從警方處獲悉，參與圍毆兒子的有5名教官，還有一些學生，當地未對學生採取刑事強制措施，5名教官涉案已被刑拘，目前警方仍在調取閉路電視，繼續偵辦該案。

網友評論：

「這種事都出多少次了，還有家長送孩子去。」

「不想上學有可能是心理問題，而家長居然送到這樣的學校管教。」

「將教育子女的責任輕易交給他人，這種做法實在不妥。」

「自己不會好好教育，送去給別人打死，你以為是個人就能管好你的孩子呢。」

「什麼叫教育學校？類似戒網癮機構那種地獄？」

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文章授權轉載自《香港01》

教官 教育局 未成年 死亡

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