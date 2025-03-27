國博「鳳冠冰箱貼」 爆款文創小物

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國國家博物館（簡稱「國博」）宣布，該館去年7月推出的文創小物「鳳冠冰箱貼」，本月25日累計銷量已突破100萬件，帶動鳳冠IP全系列文創產品銷售額超過人民幣一億元，創下國博近20年來單品及系列文創的銷售紀錄。

國博微信公眾號表示，鳳冠冰箱貼的原型為明孝端皇后九龍九鳳冠，是中國大陸首批禁止出境展覽的國寶級文物。這頂鳳冠依明代萬曆時期禮制，鑲嵌紅、藍寶石百餘顆，珍珠4,000餘顆，淋漓盡致地展現出明代皇家的美學風範。

據長江日報早前報導，去年7月19日，鳳冠冰箱貼在國博閉館前2小時擺上櫃檯，在沒有任何宣傳的情況下，很快就賣出1,700個。上架三個多月，鳳冠冰箱貼已賣出近8萬個，隨著筆記本、化妝鏡等10餘款鳳冠系列文創產品陸續上市，銷售總額也很快就突破人民幣1,000萬元。

隨著鳳冠冰箱貼爆紅，每天一早都有不少人提前來到國博門口排隊，等著進館搶購這款文創小物。

這款鳳冠冰箱貼有金屬款和木質款兩種。據悉，木質款售價人民幣46元（約合台幣207元），金屬款人民幣78元（約合台幣351元）。

國博經營開發部副主任廖飛說，一開始也沒料到這款產品會如此受歡迎，他們多次和代工廠聯繫，不斷提高產量。但由於產品精細，比如木質鳳冠要做出類似金屬的光澤，冠上鑲嵌的「紅藍寶石」需要純手工黏貼，因此產量已經達到極限。

中新社表示，鳳冠冰箱貼熱銷不僅帶動了設計、生產、營銷等上下游產業協同發展，形成可覆蓋多環節的完整文創產業鏈，還創造了逾千人的就業機會。國博文創團隊目前更已開發設計出筆記本、毛絨玩具、馬面裙、雪糕、音樂盒等20餘款相關文創產品。 　

國博預告，近期將推出的鳳冠系列文創新品有：鳳羽鎏彩鳳冠耳飾及胸針、九龍九鳳金屬拼插寶匣。

人民幣 冰箱 文創產業

延伸閱讀

意外熱銷！大陸國家博物館「這個」文創小物 上市8個月賣出百萬件

百貨文創商品真假難辨？他見淘寶貨翻5倍賣 內行揭槓盤子話術

蛤蜊直接冰冰箱小心死光光！名廚曝保存方式：加1物更鮮美

廚房電燈突然壞掉！「專業水電師傅」現身 站冰箱上大手一揮秒修好

相關新聞

國博「鳳冠冰箱貼」 爆款文創小物

中國國家博物館（簡稱「國博」）宣布，該館去年7月推出的文創小物「鳳冠冰箱貼」，本月25日累計銷量已突破100萬件，帶動鳳...

王力宏在大陸被告了 將於4/28在上海開庭

上海澎湃新聞指出，從企業資訊系統「天眼查」獲悉，4月28日，東風英菲尼迪汽車有限公司與「王某」、西東音樂（上海）有限公司...

意外熱銷！大陸國家博物館「這個」文創小物 上市8個月賣出百萬件

位於北京的中國國家博物館（簡稱「國博」）宣布，該館去年7月19日上架推出的文創小物「鳳冠冰箱貼」，本月25日累計銷量已突...

世預賽／國足0：2輸澳 中媒諷：「頂住壓力在7萬人面前吞敗」

世界盃預選賽亞洲區18強賽，中澳大戰25日在浙江杭州開打，杭州奧體中心體育場（大蓮花）湧進逾7萬名球迷，刷新中國足球單場...

曾出現不明抖動…熊貓「福寶」靜養百日後 首次見客

中國曾經旅韓的大熊貓「福寶」，在中韓兩地都擁有高人氣，但去年12月因疑身體不適，不自主抖動，被園方收回內圈檢查。經過10...

世預賽／山東→浙江 球迷騎21天近700公里 看了場敗仗

3月25日，2026世界盃預選賽亞洲區戰火重燃，為了支持中國隊，一個山東球迷跟老婆請假一個月，3月2日從山東臨沂蹬著人力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。