陸海關總署 多名官員涉貪接連落馬

大陸海關總署系統接連有高層官員出事，官媒新華社昨日報導，大陸最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪，對海關總署前黨委委員、副署長孫玉寧作出逮捕決定。孫玉寧原是大陸海關總署排名第二的副署長，他也成為繼前署長盛光祖之後，海關系統落馬層級最高的官員。近年來，海關系統已成為中共反腐重點之一，接連有多名官員被查。

在孫玉寧正式被捕前，本月十四日，中共中央紀委國家監委即通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對孫玉寧嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。除一般的貪汙、受賄、錢色交易、權錢交易外，通報指控孫玉寧的罪名還包括「干預公共財政資金分配」。

在孫玉寧去年九月底被查後，大陸海關總署去年十二月十一日晚間突然發布「訃告」稱，海關總署署長俞建華已於十二月十日因「突發疾病經搶救無效，不幸離世」。但此前網上即盛傳，俞建華死前一天遭中紀委約談，隨後在辦公室舉槍自戕。

由於「吉林日報」十二月十一日頭版還報導吉林省委書記黃強、省長胡玉亭十日在海關總署與俞建華舉行工作會談，因此外界普遍質疑俞建華真正的死因。而「突發疾病經搶救無效，不幸離世」，是大陸對於非正常死亡慣用的說辭。

大陸財新網指出，近年來海關系統反腐力度加強。二○二三年一月，中共中央紀委國家監委網站曾披露，中共十九大以來，駐海關總署紀檢監察組聯合地方紀委監委對廿四名海關局處級幹部立案審查調查。二○二二年年，大陸全國海關立案二九四件，處分二五一人，共有一四六名幹部主動投案或交代問題，較前一年增長百分之廿三點七。

報導指，在海關總署四十二個直屬海關（正廳級）中，已有曾任呼和浩特海關關長李建偉；曾任湛江、廈門海關關長柏華冰；曾任太原、瀋陽、大連、拱北海關關長周斌等七名前廳官落馬。

本月中以來，拱北海關前黨組書記、關長趙民遭開除黨籍處分；大連海關黨委書記、關長劉大立涉嫌嚴重違紀違法，正接受監察調查。這顯示，大陸海關系統的反腐工作仍在持續進行中。

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