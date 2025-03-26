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王力宏在大陸被告了 將於4/28在上海開庭
上海澎湃新聞指出，從企業資訊系統「天眼查」獲悉，4月28日，東風英菲尼迪汽車有限公司與「王某」、西東音樂（上海）有限公司相關財產損害賠償糾紛，將在上海市金山區人民法院開庭審理。
報導稱，法院方面證實了上述消息。「天眼查」顯示，西東音樂（上海）有限公司註冊資本為人民幣200萬元，成立於2019年12月，註冊地址位於上海市金山區，法定代表人以及執行董事均為ALEXANDER LEE HOM WANG（王力宏）。
據此前報導，英菲尼迪（INFINITI）曾於2021年12月16日14時宣布王力宏為代言人。2021年12月15日，王力宏宣布已提出離婚申請。兩天後，王力宏前妻李靚蕾發長文對其進行毀滅式控訴。2021年12月18日凌晨，英菲尼迪宣布與王力宏解除合作。
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