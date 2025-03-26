亞亞返陸 在福州機場被疑似便衣人員帶走去向不明

因公然宣揚武統，遭移民署廢止居留許可限期離境的陸配劉振亞（亞亞），昨晚從松山機場搭機離台飛往福州。網傳影片顯示，劉振亞抵達福州機場航廈後，即在多名佩戴口罩的疑似男女便衣人員近身陪同下離開，去向不明。

除了上述身分不明者外，還有中國民眾在福州機場大廳進行網路直播，等待亞亞到來，引來不少中國網友留言譏諷。但這些網路直播不久後就幾乎被刪除殆盡，但在部分微信群仍能零星見到。

在連日抗爭行動後，亞亞與家人25日傍晚前往台北松山機場，在完成報到手續及發表離台聲明後，獨自搭乘晚間8時45分的廈門航空班機飛往福州，班機在當晚近10時降落福州長樂機場。

綜合中國網路畫面顯示，亞亞完成通關手序走入機場入境大廳後，除一名身材矮胖、頭戴棒球帽、且未佩戴口罩的男子為她拉行李外，多名身著深色外套的男子及身著淺色外套、頭綁馬尾的女子近距離陪同在亞亞身旁，且統一佩戴著口罩，貌似便衣安全人員。

畫面顯示，亞亞和這些貌似便衣安全人員全程不發一語，眼神嚴肅地快步離開入境大廳，消失在鏡頭遠處，去向不明。

截至發稿為止，尚無法得知亞亞昨天離開福州長樂機場後的去向。

與此同時，有得到風聲的中國民眾在亞亞飛抵福州前，即趕到機場入境大廳開直播，下方的留言幾乎一面倒地嘲諷亞亞，像是「歡迎亞亞回到她口中的萬丈深淵」、「我在深淵裡等著」、「愛國飯不好吃」、「趕緊補繳醫保」、「咋（怎麼）沒帶孩子回來」、「得償所願了」、「問她一下回到萬丈深淵是啥感覺？」。

不過，這些對亞亞返回中國的直播，在昨天深夜至今天凌晨就幾乎被刪除殆盡，只剩部分片段在微信群裡零星流傳。