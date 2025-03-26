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湖南湘江支流鉈濃度超標 官方公布汙染源為水泥廠

中央社／ 台北26日電

近日湖南湘江最大的支流耒水河水質出現異常，官方25日通報指出鉈濃度超標，經調查發現汙染源來自郴州市蘇仙的水泥企業。然而有報導指出附近居民並未得到通知。湘江流域已多次出現鉈超標排放。

綜合中國媒體報導，近日湖南湘江最大的支流耒水河鉈濃度異常，25日湖南省生態環境廳發布通報指出，16日湖南耒水郴州－耒陽跨市斷面鉈濃度為每公升0.13微克，出現異常。根據中國「地表水環境質量標準」中的集中式生活飲用水地表水源地特定項目標準限值每公升0.1微克。

通報指出，經核實，確定污染源為位於郴州市蘇仙區的某水泥生產企業。主要原因為該企業近日拆除舊生產線的窯爐時，窯爐內含鉈灰塵被雨水沖刷後，經雨水排放口流入環境水體導致。並強調「現污染源已被管控」。

通報並指出，已對該企業下游受影響的河段展開控源截流、投放除鉈劑治理、強化水量調度、監控沿線水質指標等措施，確保群眾飲用水安全，自16日以來下游各水廠出水鉈濃度均在標準內，供水安全未受影響。

據財新網23日報導，耒陽市黃市鎮大河灘村村支書劉洪軍表示，「在一週前接到黃市鎮政府通知，因為上遊的異常情況，導致河水鉈超標，要進行處理，不能下水捕魚」。

法新社25日報導，耒陽附近的居民表示，「大家都在說這個事」，但當地政府從未直接通知水源污染的情況。

香港01報導指出，公開資料顯示，耒水是衡陽地區第二大河流和湘江最大、最長的支流，總長453公里；耒水流經郴州市的汝城縣、資興市、蘇仙區、永興縣，衡陽市耒陽市、衡南縣、珠暉區後匯入湘江。

湘江流域多次出現鉈超標排放和飲用水水源地鉈濃度異常，儘管2020年12月11日湖南省生態環境廳曾針對鉈濃度異常推出整治方案，但2020年以來，湘江幹流22個飲用水水源地中，17個出現鉈濃度異常。此外，湖南多地也出現鎘、砷等重金屬超標的現象。

據了解，鉈是無味道的金屬，大多以分散狀態存在於鉛、鋅、鐵、銅等金屬的硫礦中。而且還是一種人體非必需的微量元素，能通過水、食物、呼吸進入人體，其化合物會導致食道癌、肝癌、大腸癌等多種疾病的發生，不足1克的鉈就足以令一個成年人死亡。

水質 超標 雨水

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