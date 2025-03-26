上海2024年人口減少 外來常住者首次低於千萬

上海市官方昨天發布，全市常住人口為2480.26萬人，較去年減少7.2萬人。其中，流失最多的是外來常住人口，一共少了23.79萬人，首次降到1000萬人以下。

2024年上海市國民經濟和社會發展統計公報發布。至年末，全市常住人口為2480.26萬人。其中，戶籍常住人口1496.77萬人，成長16.6萬人；外來常住人口983.49萬人，減少23.79萬人。

上海2024年全年常住人口出生11.8萬人，出生率為千分之4.75；死亡15.6萬人，死亡率為千分之6.28；常住人口自然增長率為千分之負1.53；常住人口出生性別比為107.2。

對比2023年年末數據，當時上海有2487.45萬人，2024年上海總人口少了7.2萬人，戶籍常住人口增加了16.6萬，但外來常住人口減少了23.8萬。

過去一年多來，上海市區西方面孔較疫情前已明顯減少，加上社會消費品零售總額出現全年負成長，這些都指向總人口減少。

上海外來人口在2020年達到1048萬頂峰，接下來幾年分別約為：1032萬人（2021年）、1006萬人（2022年）、1007萬人（2023年），2024年上海的外來人口更是跌至1000萬以下。

接下來的幾年時間共減少64萬，2024年上海的外來人口更是跌至千萬以下。