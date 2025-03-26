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河北廊坊4.2級地震近5年最強 北京天津有感
據中國地震台網測定，26日凌晨1時21分，河北廊坊市永清縣發生4.2級地震，震源深度20公里，是當地近5年最強的地震。震央距北京市55公里，河北石家莊、廊坊、雄安新區，北京和天津部分地區有震感。
據新京報等中國媒體報導，此次地震暫無人員傷亡情況報告。根據中國地震台網速報目錄，震央周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共8次，此次地震是近5年來最大。
此次地震周邊5公里內有多個村鎮，震央距永清縣城13公里，距廊坊市區15公里，距北京市區55公里。據了解，河北石家莊、廊坊、雄安新區，北京和天津部分地區有震感。
河北廊坊市永清縣其後再發生2.9級餘震，震源深度15公里。
地震發生後，中國地震局迅速啟動三級應急服務響應。河北省地震局、北京市地震局、天津市地震局派出現場工作隊趕赴震區，協助地方政府展開應急處置工作。
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