台青赴北京 科技開眼

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

來自文化旅遊、科技教育、媒體傳播等領域近40位台灣青年近日到訪北京，除參觀北京歷史古蹟外，還走進北京多家互聯網公司，感受大廠工作氛圍、體驗智能科技產品，近距離觀察科技如何改變生活。 　　

中新社報導，台灣青年詹祐仁為「取經」而來，此行他最希望參觀北京快手科技有限公司。他說，當初看到大陸直播行業興盛，就想台灣是不是也能試試。受大陸產業趨勢影響，他于2019年在台灣創辦直播公司，目前管理著近600位主播。

詹祐仁從前端產品到後端運營，深入瞭解到科技企業的多元生態。讓他印象很深的還有園區的生態布局，涵蓋商務辦公、生活服務到商業配套等復合功能。「沒想到園區內還有理髮廳、健身房，食堂有非常多商家入駐，這種模式很有啟發性」。

「小愛同學，播放音樂」。在小米線下門店的一款智能家庭屏前，台灣青年邱韋翔發佈指令，聲紋識別系統隨即啟動播放程序。「我們很多人都用過小米移動電源、除濕機、掃地機器人等產品」，台灣青年林妍君表示，台灣也有小米線下門店，因為看中品牌高性價比，自己會經常光顧門店。 　　

手握方向盤體驗駕駛員視角、開啟電動尾門查看儲物空間、體驗智能語音交互系統，小米門店內的新能源汽車吸引眾多參訪團員駐足，感受智能座艙的科技魅力。 

北京 直播 青年

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