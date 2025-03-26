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抗戰勝利80年 北市中山堂特展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
台北市中山堂將舉辦「青年軍」成軍80周年特展系列活動。（台北市感恩協進會）
台北市中山堂將舉辦「青年軍」成軍80周年特展系列活動。（台北市感恩協進會）

今年是抗戰勝利80周年，台北市中山堂將於3月28日至4月10日展出「尋找80年前的一位青年—『青年軍』成軍80周年特展暨系列活動」。

本系列活動包含「當年文物展、圖文展、影片展及專題講座」，由台北市感恩協進會主辦；當年文物則由中國青年軍協會、國民黨文化傳播委員會提供，影片則來自各單位，專題演講則由專研青年軍史的學者：楊維真、李君山、陳佑慎...等主講；更有「聊我知」時段，歡迎青年軍長輩及其後代報名聊聊所知的當年。

活動內容包含：青年軍從號召、抗戰、復原、第二次召募、國共內戰、保衛台灣、來台建設台灣等各階段的圖文展、實物，以及青年軍長輩之口述歷史影片和系列講座。以及「尋人啟事」，尋找第一、第二期青年軍，及其二、三代家屬，可與主辦單位聯絡，電話0925141913。

台北市感恩協協進會總幹事鍾蕾妮表示，自民國33年蔣委員長以「一寸山河一寸血、十萬靑年十萬軍」為號召，鼓勵知識青年投筆從戎以來，不論是青年軍第一期於抗戰期間抵禦外侮，或是青年軍第二期歷經國共內戰，至隨國民政府遷台後創下「古寧頭大捷」等保衛台灣的輝煌戰績，其貢獻皆不言可喻。

而復原後的青年軍在台也投身各個行業，戮力犧牲奉獻，建設台灣，才有如今的中華民國台澎金馬。

影片 抗戰 青年

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