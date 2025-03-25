陸愛國網紅涉逃漏稅疑卸責 合作業者曝真相：絕對不背鍋

中國左派愛國網紅司馬南因逃漏稅被追繳及罰款人民幣近927萬元後辯稱，與MCN合作一定要簽協議由業者代繳稅款，否則會「萬劫不復」。但與司馬南合作的中國MCN業者直指，司馬南拿走了合約的全部收益，導致業者無法代繳稅款。

界面新聞報導，面對上述MCN（多頻道網路）業者的質疑，司馬南在多次接聽媒體的查證電話後隨即掛斷，而向他發送的查證簡訊，也未獲回覆。

根據報導，與司馬南多年合作的MCN業者為「四月華文」（北京）文化傳媒有限公司。負責人饒謹透過中國學者王小東強調，司馬南逃漏稅「這個鍋絕不能由他來背」。

饒謹表示，雙方合作期間，司馬南的流量確實很高，獲得的收益也不少，已經達到繳納中國個人所得稅「非常高」的45%稅率。而在很多情況下，MCN業者會幫網紅將稅賦從收益中扣除，並代為繳納，但司馬南當時「不同意這樣做，將錢全部拿走了」。

他指出，司馬南「拿走的這個數目實在太大了」，而且全部拿走，如果要讓公司為司馬南代墊稅款，「那根本就交不起」。

但據王小東轉述，饒謹也承認，他的MCN公司並沒有與司馬南簽訂代繳稅款的書面協議，況且也沒有截留可以為司馬南繳稅的款項，因此他和公司在這件事情上並沒有責任。

饒謹指出，稅務稽查部門從2024年11月起，就開始查他公司的帳目，但並沒有發現問題，且這次稅務部門公布司馬南逃漏稅的通報中，也沒有提及他公司有何問題。如今司馬南把責任推給MCN業者，讓他非常頭痛，因為「實在嚥不下這口氣」，才找熟人（王小東）解釋。

根據報導，饒謹旗下的公司除「四月華文」外，諸如「藍岸智庫」、「四月傳媒」都曾與司馬南有合作關係，負責經營司馬南的抖音帳號。

司馬南事後面對中國大眾對他逃漏稅的質疑，除表示「服法」外，還發表5點聲明，其中1點即為「忠告那些像我一樣的人」，與MCN公司合作一定要簽協議，業者承諾代繳稅款才能是真的，否則會「萬劫不復」；又說自己6年來在某MCN公司共獲酬600多萬，罰款加滯納金付出900多萬，「教訓不可謂不沉痛」。

中國國家稅務總局北京市稅務局21日公布，司馬南在2019至2023年期間漏繳個人所得稅、增值稅等稅費共462.43萬元。而其實控企業也漏繳企業所得稅75.32萬元。因此依法對司馬南及其實控企業追繳稅費款，並加收滯納金和罰款，共計926.94萬元（約新台幣4171萬元）。

有中國專業人士依司馬南漏繳的稅款估算，司馬南上述5年期間隱匿的收入總額約達5703萬元（約新台幣2.6億元），旗下企業實際經營利潤也達2700萬至4000萬元。