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擔憂收入銳減 大陸外送員納社保成難題

中央社／ 台北25日電
大陸外送平台擬研替符合條件的外送員繳納社保，外送員工作權益保障相關問題也在社群上引發議論。圖／中新社
大陸外送平台擬研替符合條件的外送員繳納社保，外送員工作權益保障相關問題也在社群上引發議論。圖／中新社

中國外送平台擬研替符合條件的外送員繳納社保，外送員工作權益保障相關問題也在社群上引發議論。然而比起輿論熱絡，外送員相對冷靜，最大的原因在於納保可能影響收入，「比起長遠保障，更需要短期收入」。

據英國廣播公司（BBC）中文網，日前中國外送平台京東、美團宣布將陸續為符合條件的外送員繳納社保，隨後，外送平台「餓了麼」也表態，將逐步試點，推動繳納社保。

根據統計，目前中國至少有超過1000萬名外送員，而且持續成長，光是在2023年，美團、餓了麼兩大平台註冊的外送員人數，就超過海南省人口總數。然而外送員在中國的就業體制中，被視為「靈活就業人員」的一部分，身分定位遊走在灰色地帶。

報導分析，這些外送員普遍以個體身分加入外送平台，身分上並不受到中國的職業保險認同，需要自己購買居民保險。和職業保險相比，居民保險額度較低，報銷比例也算不高。

雖然有關於中國外送員勞動保障問題的討論存在已久，但納入社保卻遲遲未落地，即便近期平台宣布要協助納保，外送員仍然抱持觀望態度，其中重要的一項原因在於憂心收入減少。

報導引述一名2024年底開始送外送的外送員李先生表示，做外送員就是為了錢，穩定做外送員才能擁有社保，但「誰會穩定做外送員？這不還是等於沒有？」

他說，繳納社保意味著對於每月到手的工資抽成，按照他每個月人民幣1萬元（約新台幣4萬5000元）的收入估算的話，納入社保推後，每個月少拿700元左右。

報導另引述中國社科院的學者孫萍所率領的團隊在2021年進行的一項研究顯示，外包環境下，超過一半的北京外送員表示自己不繳納社保，因為「和長遠的保障比起來，他們更需要短期收入」。

除了外送員外，店家與消費者則有不同的擔憂。報導指出，當平台企業在社保系統中扮演的角色懸而未決，社會便會擔心接下來企業會把為了保障經濟效益、以漲價的形式讓消費者和店家共同承擔企業需要承擔的社保金。

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