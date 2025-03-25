陸「世紀嬰兒」驟逝 母稱：流感硬撐5天回到家就走了

在大陸有著「世紀嬰兒」之稱的女孩千千，其去世的消息在大陸網路上引發關注。千千的母親向陸媒表示，女兒是感染甲流（台稱A型流感）於3日開始發燒、腹疼，硬撐5天，8日從天津坐巴士回山西長治，9日清晨在醫院突然昏迷，搶救未果，不幸死於心臟猝死，得年25歲。千千感染流感後驟逝，也讓不少大陸網友聯想到藝人大S的不幸離世。

綜合中新社、紅星新聞、九派新聞等陸媒報導，這名出生在山西的女子名為解岳千（小名千千），因為是在2000年0時0分「分秒無誤」的準時出生，因而被稱為「世紀嬰兒」，當時還登上大陸各大報頭條。

從當時的報導中可見，千千的母親為一名教師，1999年12月底下午15時許，她被推進產房，但千千在母親腹中就是不肯出來，直至當日深夜23時59分，在倒數計時中，千千才在新世紀的0時0分出生。由於千千出生時體重7斤多（大陸1斤為500公克），母親因此給她取名「千千」。

千千母親向陸媒透露，女兒於9日去世，為心臟猝死，年僅25歲。她表示，今年3月初，千千在工作地天津感染甲流，3日開始發燒、腹痛，因怕拖累朋友一直沒去醫院。在撐了5天後，千千8日坐長途巴士返回山西長治，當時體溫已近40度，隨後便前往醫院治療。9日凌晨，千千突然昏迷，搶救未果，不幸離世，死於心源性猝死（SCD，心因性猝死）。

千千母親說，千千生前在繪畫、音樂方面天賦極高，從小學習鋼琴，一直做職業鍵盤手，是天津一家酒店的簽約鋼琴師，在去年年底還考取了潛水證。她稱，女兒突然離世對她打擊很大，「孩子是我們父母生命的延續，我們生活的支柱，就一下子精神支柱都倒了。我和他爸爸都倒了。我和他爸爸。」

千千的哥哥則發文寫下，「（妹妹）終於在人間渡完了所有劫難，到了最後也終於懂得，妳的靈魂有多麼孤獨，但妳的人生經歷也很精彩了，最後終於在光芒中解脫，哥哥也算是妳生命最後時刻，陪伴妳離開的人」，「千千下輩子見」。

央視網引述醫師指，心臟猝死在一定概念上一定是其心血管系統的健康狀態不足，且在當時環境和狀態下有個傷害性因素超越其身體的承受能力。當人們為完成一項任務連續「作戰」幾天幾夜，就非常容易出現心因性猝死。此外，過度疲勞、經常熬夜等也是心因性猝死的高發人群。