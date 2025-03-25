陸「世紀嬰兒」千千 25歲驟逝

在大陸被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千母親昨天發布訃告稱，二○○○年○時○分出生的千千已經去世，得年廿五歲。千千母親發文說：「她伴隨著新千年的鞭炮聲，在人們的歡呼聲中降生，如今又在人們的關愛祈願聲中歸去。這是大家給到千禧寶貝的人間禮遇。讓她在天堂感到人間值得來過。」

中新社報導，山西女孩千千因為是準二○○○年○時○分出生，因而被稱為「世紀嬰兒」。由於她出生時體重七斤多（大陸一斤為五百公克），母親因此給她取名「千千」。 千千「分秒無誤」來到人世間，讓她一出生就受到眾多大陸民眾的關注。

在二○○○年○時○分出生（圖）而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出離世的不幸消息。圖／取自中國新聞網

合肥晚報表示，此前一名自稱是千千哥哥的網友於社交平台發文稱，妹妹千千不幸去世。哥哥寫道：「妹妹，一路走好，我純真善良的好妹妹，妳終於在人間渡完了所有劫難，到了最後也終於懂得，妳的靈魂有多麼孤獨，但妳的人生經歷也很精彩了，最後終於在光芒中解脫，哥哥也算是妳生命最後時刻陪伴妳離開的人，咱們今生緣未盡，來生再續緣，去自由飛行吧，我的小天使，千千下輩子見。」哥哥還把當年千千出生時登上報紙的照片一併發出。

報導指，千千母親是名老師，一九九九年十二月卅一日下午三時多，千千母親被推進產房，但直到深夜廿三時五十九分，在大家的倒數計時中，千千在零點準時出生，成為了世紀嬰兒。

據悉，千千死因是心臟病猝死。千千的離世引發不少民眾關注和對生命無常的感慨。有網友說：「兩千年，我們迎來了新世紀的曙光，也迎來了妳；二○二五年，我們失去了你，也失去了對新世紀的期望。」