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大陸逾60歲人口破3億！每年淨增1千萬 官員：需掌握未來10年窗口期

中央社／ 上海24日電
截至2024年底，中國60歲以上人口已有3.1億，未來10年內每年淨增還會超過1000萬人，高齡化速度最快。官員示警，因應高齡化需掌握未來10年的窗口期。圖／AI生成
截至2024年底，中國60歲以上人口已有3.1億，未來10年內每年淨增還會超過1000萬人，高齡化速度最快。官員示警，因應高齡化需掌握未來10年的窗口期。圖／AI生成

截至2024年底，中國60歲以上人口已有3.1億，未來10年內每年淨增還會超過1000萬人，高齡化速度最快。官員示警，因應高齡化需掌握未來10年的窗口期。

第一財經報導，中國民政部副部長唐承沛23日在「中國發展高層論壇2025年年會」，發表中國人口高齡化國家戰略相關的演講，披露相關數據，指中國60歲及以上人口3.1億，65歲及以上人口2.2億，比重分別為22%、15.6%，已進入「中度高齡化階段」。

唐承沛說，中國是世界上人口高齡化程度比較高的國家之一，且老年人口數量最多，高齡化速度最快，因應人口高齡化任務最重。

他表示，從發展規模和速度看，中國老年人口規模超過世界上絕大多數國家人口總量，未來10年內，60歲以上的老年人口每年淨增超過1000萬人。

他說，中國面臨的挑戰，還在於高齡事業發展不平衡、不充分的特徵明顯，社會保障體系和養老服務體系還需要進一步健全，在發展中應對人口高齡化任務艱巨。

他說，預計2035年之前的10年左右時間，出生高峰期人口陸續退休，老年人口結構相對低齡，是接下來中國人口高齡化程度較低的時期，也是積極因應人口高齡化的重要「窗口期」。

挑戰的另一面是機會。唐承沛表示，中國老年人口規模大，特別是低齡老年人，截至去年底，60至65歲的低齡老年人口規模約9000萬人，他們的財富儲備相對充足、消費意願強烈，涵蓋康養、護理、旅遊、適老化改造等多個細分領域，老年消費市場規模龐大。預計到2035年，銀髮經濟占GDP比重將從6%上升到9%。

中國人口 老化 老年人口 高齡化

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