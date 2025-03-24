分秒無誤來到人間！陸「世紀嬰兒」千禧年0時0分出生 今卻驟逝僅活1/4世紀

據中國新聞網報導，24日，在大陸被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千母親發布訃告稱，2000年0點0分出生的千千已經去世，得年25歲。千千母親發文說：「她伴隨著新千年的鞭炮聲，在人們的歡呼聲中降生，如今又在人們的關愛祈願聲中歸去。這是大家給到千禧寶貝的人間禮遇。讓她在天堂感到人間值得來過。」

山西女孩千千因為是準2000年0點0分出生，因而被稱為「世紀嬰兒」。由於她出生時體重7斤多（大陸1斤為500公克），母親因此給她取名「千千」。 千千「分秒無誤」來到人世間，讓她一出生就受到眾多大陸民眾的關注。

合肥晚報表示，此前，一名自稱是千千哥哥的網友已社交平台發文稱，妹妹千千不幸去世。哥哥寫道：「妹妹，一路走好，我純真善良的好妹妹，你終於在人間渡完了所有劫難，到了最後也終於懂得，你的靈魂有多麼孤獨，但你的人生經歷也很精彩了，最後終於在光芒中解脫，哥哥也算是你生命最後時刻陪伴在你離開的人，咱們今生緣未盡，來生再續緣，去自由飛行吧，我的小天使，千千下輩子見。」

千千的哥哥還把當年千千出生時登上報紙的照片一併發了出來。報導稱，千千母親是名老師，1999年12月31日下午3點多，千千母親被推進產房，但直到深夜23時59分，在大家的倒數計時中，千千在零點準時出生，成為了「世紀嬰兒」。

中國新聞網表示，據悉，千千的死因是心源性猝死（SCD，心因性猝死）。千千生前擅長繪畫、創作音樂，還曾考取潛水證。

千千的離世再度引發不少大陸民眾關注和對生命無常的感慨。有網友說：「人生路上無老少」。還有網友表示，「2000年，我們迎來了新世紀的曙光，也迎來了你；2025年，我們失去了你，也失去了對新世紀的期望。」