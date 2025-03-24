北京各大學集體外遷 人大通州校區秋天啟用
北京各大學繼續向北京郊區及河北雄安等地疏解轉移。中國人民大學日前宣布，通州校區將於今年秋季學期正式啟用；北京大興區的首都醫科大學新校區則預計2027年底全面竣工。
綜合中國教育報、香港星島日報報導，在土地資源有限、但大學持續擴招的背景下，近年一批北京的大學正集中向北京郊區、河北雄安等地轉移，藉此為北京中心城區「減負」。
中國人民大學近日公布，通州校區自去年9月先期運行以來保持平穩高效運行，今年秋季學期將全面正式投用，迎來2025級碩士研究生新生，28個教學單位將正式進駐。
北京大興區今年初則擬劃撥40公頃土地作為首都醫科大學新校區（校本部）項目建設用地。新校區預計2027年底竣工、2028年投入使用。
據報導，北京正在向郊區轉移的大學院校絡繹不絕，另還包括首都體育學院延慶校區、北京大學昌平校區、北京信息科技大學昌平校區、清華大學通州校區、北京電影學院懷柔校區、中國農業大學平谷校區、中央民族大學豐台校區等。
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