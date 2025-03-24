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四川一博物館漢代陶俑 「撞臉」超人力霸王

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
四川南充市博物館內一陶俑外形神似超人力霸王。（圖／取自極目新聞）
四川南充市博物館內一陶俑外形神似超人力霸王。（圖／取自極目新聞）

近日，有大陸網友微博發文稱，四川南充市博物館內一陶俑外形神似「超人力霸王」（港譯「鹹蛋超人」、大陸譯「奧特曼」），不少遊客還因此帶著孩子去打卡。

「原來漢朝的人也相信光。」據極目新聞報導，大陸網友發布的一段影片顯示，其前往南充市博物館遊玩時，發現館內展出的一個陶俑神似奧特曼。在影片評論區，有其他大陸網友也發布了上述陶俑的圖片，還留言表示「當時看到我都震驚了」。還有網友調侃道，「原來漢朝就有奧特曼了」「話說迪迦（奧特曼）是三千萬年前的」。

一位曾去打卡的遊客表示，他此前去逛南充市博物館的時候就發現了那個漢代陶俑，當時還專門發了個朋友圈，說在博物館見到奧特曼了。

3月23日，南充市博物館工作人員表示，網友們所說的陶俑陳列在博物館二樓，這兩天確實有不少遊客來打卡。

該博物館另一工作人員向極目新聞記者介紹，那是漢代的一個陶俑，「我們自己也去看過這個陶俑，它頭部以上確實挺像（奧特曼）的。」

極目新聞表示，博物館物件撞臉名人的情況時有發生。 2024年，有媒體報導，徐州博物館一雕塑「撞臉」藝人魏晨。早在2019年，陝西歷史博物館志願者團隊就曾發布過雕塑撞臉郭德綱的話題。

四川南充市博物館內一陶俑外形神似超人力霸王，遊客驚呼，「原來漢朝就有奧特曼了」。（圖／取自極目新聞）
四川南充市博物館內一陶俑外形神似超人力霸王，遊客驚呼，「原來漢朝就有奧特曼了」。（圖／取自極目新聞）

奧特曼

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