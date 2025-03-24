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中國城市失業增 官方力推農民工返鄉就業

中央社／ 上海24日電

中國經濟疲弱，2月失業率創兩年最高。就業市場上，除了年輕人考公職熱度持續，官方也持續加大推動農民工返鄉就業創業，以因應城市就業機會減少。目前中國各類返鄉入鄉創業人員超過1200萬人。

中國官方數據顯示，截至2023年底，全國有近3億農民工。與10年前相比，建築業農民工少了1500萬。在房地產低迷、大規模基建放緩以及無效益的市政項目被陸續叫停等背景下，北京日報去年報導指出，更多農民工從建築業湧向了服務業或返鄉就業。

不只建築從業人員，2022年受到疫情等因素影響，城市一些行業特別是接觸性服務業用工需求下降，也促使農民工不得不返鄉。

當前數據更顯示，2月中國全國城鎮調查失業率5.4%，創兩年最高，其中31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，為半年最高。

人民網報導，中共中央財辦副主任韓文秀2月24日表示，越來越多的青年大學生、城市白領等返鄉入鄉創業，根據有關部門統計，目前全國各類返鄉入鄉創業人員超1200萬人。

為吸納在城市難以找到合適工作的人，官方持續推動農民工返鄉就業政策。

湖北日報報導，武漢市3月18日發布「推進大學生創新創業和外出務工人員返鄉創業工作行動方案」，要求在重要節日為返鄉人員提供「送一封家鄉書信、組織一場懇談會、走訪一次返鄉創業園區、提供一張政策清單、發放一份家鄉禮包服務」，推動形成「返鄉創業熱潮」，每年為返鄉人員開展創業培訓5000人次以上。

工人日報21日的報導則指出，廣西2025年統籌安排農民工就業創業資金人民幣2.8億元（約新台幣12.6億元），保障1400多萬名農民工就業，同時加大落實農民工、返鄉入鄉創業人員創業扶持補貼，支持10個農民工創業園能力提升項目，持續促進農民工群體就近就地就業。

新華社報導，重慶今年將錨定「引老鄉、回家鄉、建家鄉」目標，積極籌措崗位、強化就業服務、開展技能培訓等，力爭促進農民工就近就業30萬人，讓農民工在家鄉端穩就業飯碗。

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