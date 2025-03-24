寒潮明大舉來襲 陸預報局部地區氣溫將陡降逾20℃

大陸中央氣象台指出，在持續升溫後，天氣即將出現轉折。預計25日至29日，寒潮天氣將自西向東影響中國除青藏高原外的大部份地區，西北地區東部、華北西部、黃淮南部、江淮、江南等地降溫幅度可達14～16℃，局部地區日最高氣溫降幅更將超過20℃。

氣象專家提醒，這波寒潮天氣降溫劇烈，過程前後氣溫起伏大，中國北方還將有大範圍沙塵天氣，易引發呼吸道疾病，建議做好人體健康防護，並防範低能見度天氣對交通出行的影響。淮河以南局部地區則將有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣，出行須注意防範。

上海市氣象服務中心指出，預計今日午後上海最高氣溫可達29℃，已是初夏的氣溫，周二、周三最高氣溫更有機會超過30℃，這麼高的氣溫在3月下旬的上海並不多見。

但上海市氣象服務中心也提醒，這波強勢回暖後，周四一股較強冷空氣將攜風雨而至。本周後期上海氣溫將降至7~14℃之間，呼籲上海市民即時關注最新天氣預報信息，適時增減衣服，預防心血管疾病，並謹防感冒。