北京多所大學院校外遷 人民大學通州校區秋天啟用

北京大學院校繼續向京郊、雄安等地疏解轉移。人民大學日前宣布，通州校區將於2025年秋季學期全面正式投用，通州校區未來將成主校區。北京大興區的首都醫科大學新校區亦預計2027年底全面竣工，新校區2028啟用。

在北京土地資源有限，但大學持續擴招的背景下，近年一批北京大學院校們正集中向京郊、雄安等地轉移，以給北京中心城區「減負」。中國人民大學介紹，通州校區自去年9月先期運行以來，始終保持平穩高效運行，今年秋季學期將全面正式投用，迎接2025級碩士研究生新生，28個教學單位將正式進駐。

今年初，北京大興區擬划撥40公頃土地作為首都醫科大學新校區（校本部）項目建設用地。新校區預計2027年底竣工，計劃2028年投入使用。

據「財經」報導稱，正在向京郊轉移的大學絡繹不絕，還包括首都體育學院延慶校區、北京大學昌平校區、北京信息科技大學昌平校區、清華大學通州校區、北京電影學院懷柔校區、中國農業大學平谷校區、中央民族大學豐台校區等。

另據北京日報報導，有15所大學院校將遷往雄安新區，除先前公布的北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學、中國地質大學（北京）等4所外，其餘11所大學中包括北京理工大學，以及其他資訊顯示的中國傳媒大學、北京語言大學、華北電力大學、北京郵電大學、中國農業大學、北京語言大學等校。