福建擬建金門供水第2通道

金門長期面臨缺水困境，自二○一八年八月起向大陸買水，兩岸通水已經六年半。港媒報導，福建目前正在規畫興建金門供水第二通道，水源將從廈門輸出供應金門，計畫二○二六年開展前期工作，整個工程含水庫建設預計五到八年。

香港大公報報導，「開啟金馬供水卅周年活動」座談會廿一日在福建晉江市舉行，報導指上述通道計畫調取閩西龍岩市的汀江幹流棉花灘水庫水資源，自九龍江主要支流北溪進入閩南地區的漳州市，水源最終將從廈門輸出供應金門。

金門是在一九九五年正式提出從福建供水的需求，福建也許下供水承諾。二○一八年八月五日，福建晉江龍湖水庫的水直通金門，兩岸正式通水。目前，金門供水依賴從山美水庫引水至晉江龍湖水庫鋪設的海底管道，屬於單通道單水源供水模式，從泉州向金門輸水。

而第二通道將調配汀江和九龍江水資源，自廈門向金門供水。據報導，工程完成後，每年將可從棉花灘水庫調取七億噸水量，為金門提供更充沛且優質的水資源。閩西南水資源開發公司的常務副總經理蘇文勇指出，目前大陸對金門的日供水才兩萬噸，但是自閩西南的引水日供水量可達到二八○萬噸。

另一方面，新華社報導，福建水投集團晉金供水有限公司董事長鄭英偉提到，目前泉州已啟動興建金門供水水源保障工程，其中，南高幹渠供水替代工程於二○二三年九月動工，將於今年底完工，建成後將先形成「雙水源、雙線路、多調節」的供水體系。

兩岸通水以來，福建累計向金門供水超過四千萬噸，當前日均供水達二點一萬噸。大陸供水占金門縣自來水廠日常供水總量的百分之八十一點九。金門民生用水依靠地下水從過去最高的百分之六十八，降至當前的百分之五。