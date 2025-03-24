聽新聞
0:00 / 0:00

大連10舉措 拚2025入境遊客增50％

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸入境遊持續火爆，為搶抓入境旅遊市場新機遇，大連市文化和旅遊局22日發布入境旅遊躍升計畫十條舉措，透過「政策+服務」雙輪驅動，力爭在2025年實現全年入境遊客數量增長50%的目標。

中新社報導，作為大陸東北地區最大的港口城市，遼寧大連憑藉其「山海相擁、冬無嚴寒、夏無酷暑」的獨特稟賦，成為中外遊客嚮往的旅遊勝地。2024年底，隨著大陸相繼對南韓、日本持普通護照人員試行免簽，作為距離日本和南韓相對較近的城市，大連入境旅遊市場及相關產業迎來新機遇，當地入境遊客數呈大幅增長。 　據大連周水子邊檢站22日發布的數據顯示，今年以來，大連機場口岸外國人入境3.4萬人次，同比增長49%，免簽入境及240小時免簽過境2.1萬人次，占比63.6%。 　為進一步搶灘入境遊市場，大連市圍繞「機制、政策、產品、服務、宣傳」五大維度，發布十條入境旅遊躍升計畫舉措，包括推動離境退稅「即買即退」試點工作、開展入境遊客支付便利化提升計畫、在指定醫療機構建立入境遊客急救綠色通道、舉辦國際交流系列活動、打造國際IP等。 　　

據大連市文化和旅遊局副局長姜微介紹，在政策機制方面，大連將整合國際媒體平台、友好城市、駐外機構等多方力量，提升大連在國際上的知名度和吸引力；成立大連市文體旅融合發展領導小組入境旅遊工作專班，發布《大連市促進入境旅遊發展實施方案》為入境旅遊發展提供指引。在產品服務方面，將結合客源國遊客消費習慣和個性化需求，推出菜單化設計旅遊線路產品。

免簽 日本

延伸閱讀

美籍YouTuber樂樂法利禁入境 移民署：審酌北市來函依法管制

高雄離婚婦險當豬仔 小港機場買泰國機票遭攔阻原因曝

美籍網紅樂樂法利自稱被禁入境直呼殘忍 北市勞動局曝原因

美籍YouTuber自稱反共...卻被禁止入境台灣 移民署說話了

相關新聞

流失海外國寶 陸13年追回2156件

許多國家都在加速追索因各種原因流失海外的文物。大陸官媒人民日報指，文物追索和返還，事關民族尊嚴、事關中華文脈，是全體中華...

家電AI浪潮 迎無人化家務時代

一年一度消費電子界盛會「2025年中國家電及消費電子博覽會」（AWE2025）近期在上海舉行，受到大陸消費品家電「以舊換...

福建擬建金門供水第2通道

金門長期面臨缺水困境，自二○一八年八月起向大陸買水，兩岸通水已經六年半。港媒報導，福建目前正在規畫興建金門供水第二通道，...

大連10舉措 拚2025入境遊客增50％

中國大陸入境遊持續火爆，為搶抓入境旅遊市場新機遇，大連市文化和旅遊局22日發布入境旅遊躍升計畫十條舉措，透過「政策+服務...

陸直升機低空遊花海 催熱「春日消費」

三月氣溫逐漸攀升，中國大陸民眾紛紛走出家門踏青賞花。在盡享春光的同時，各地聚焦「賞花+」新式玩法，催熱「春日消費」。

農田藏特斯拉充電站！上海油菜花田驚見充電樁 網笑：農作業也想到了

「農田裡竟然藏著一個特斯拉充電站」，上海網友發影片稱，一排四個特斯拉充電樁，佇立在一片農田邊，充電樁背後是開滿油菜花的農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。