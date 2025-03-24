陸直升機低空遊花海 催熱「春日消費」

三月氣溫逐漸攀升，中國大陸民眾紛紛走出家門踏青賞花。在盡享春光的同時，各地聚焦「賞花+」新式玩法，催熱「春日消費」。

中新社報導，低空賞花成為新時尚。「油菜花我從小看到大，第一次坐上直升機看油菜花海，體驗真的很不錯。」近日在江西省萍鄉市湘東區東橋鎮，「直升機觀花之旅」給遊客賀慧玲留下了深刻印象。

東橋鎮的萬畝油菜花正競相綻放。當地與航空公司合作推出「直升機低空遊花海」項目，打造五條低空飛行線路。「低空旅遊項目推出後，東橋鎮的遊客數量大增，周邊餐飲、住宿和配套產品的銷售額也顯著提升。」東橋鎮副鎮長文婉玲說。 「景色好看，特別出片，我們還在花海中圍爐煮茶。」在東橋鎮花田裡擺好造型，遊客劉佳錫拍照後上傳到社交平台，引來不少點讚。這個春天，東橋鎮已累計接待遊客超12萬人次，帶動消費逾1000萬元（人民幣，下同）。

去重慶打卡「軌道穿花」、去昆明開啟吃花模式、去洛陽漢服賞花……綜合網友「吃喝玩樂」搜索預訂數據，美團旅行近日發布了大陸2025全國十大春日踏青新玩法。各地也相繼推出「賞花+美食」「賞花+非遺」「賞花+住宿」等多業態融合體驗項目。

江西省南昌市銅源峽景區推出圍爐煮茶、植物拓染等多個沉浸式體驗項目。「三月以來，我們一天接待遊客最高超過3000人次，當天旅遊收入有10餘萬元。」該景區負責人韓高長說。

面對消費新趨勢，大陸官方著力豐富消費業態和場景。今年1月，大陸國務院辦公廳印發《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》，提出深化「文旅+百業」和「百業+文旅」。

消費者賞花、出遊等多元化需求，帶動了餐飲、住宿、購物等消費走熱。各地商家也推出時令新品，搭上春日消費快車。

雲南昆明的酒店、餐飲商家以花入饌，上新甜品美食；河南洛陽的餐飲商家增設漢服妝造、牡丹文創茶點等套餐，通過情景演繹講述「牡丹燕菜」等特色菜品的歷史典故，為遊客帶來沉浸式體驗……美團數據顯示，今年3月1日至17日，「春日」主題吃喝玩樂團購訂單量同比增長超一倍。