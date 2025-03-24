家電AI浪潮 迎無人化家務時代

一年一度消費電子界盛會「2025年中國家電及消費電子博覽會」（AWE2025）近期在上海舉行，受到大陸消費品家電「以舊換新」政策助推，加上AI浪潮，今年會上家電AI化成為主流，無人化家務時代正在逼近，不過有觀點認為，距離AI家電「新物種」落地依舊需要時間。

2025年中國家電及消費電子博覽會（AWE2025）據稱為全球三大家電和消費電子領域展會之一，今年主題為「AI科技 AI生活」，包括家電巨頭海爾、海信、TCL、長虹、西門子、三星、LG、華為等千餘家企業參展。台資廠商如瑞昱半導體、知名家電零售商燦坤集團與艾美特電器等也在參展名單上。

受到DeepSeek火爆，加上人形機器人成為話題，今年AI與機器人成為消費電子展關鍵熱詞。無論是傳統家電品牌還是消費電子巨頭，各家廠商都紛紛秀出自己的「AI肌肉」。

據記者實地探訪，不論是冰箱、洗衣機產品，都在AI功能上做文章，比如智慧冰箱能主動提醒食材保鮮期，智慧洗衣機能根據衣物狀態自主選擇洗滌模式，灶爐能夠自主掌握火候、掃地機器人則能通過雷達與雙目視覺識別200多種障礙物，機械臂可夾取拖鞋歸位、清理紙團入桶等等。

而去年備受矚目的華為海思晶片，也因應當前AI模型熱，展示算力晶片，海思晶片展台服務人員稱，稱該產品能夠讓DeepSeek、阿里通義千問模型在上面進行運算。但具體與輝達晶片的差距等內容則不透露。

央廣網報導，開普勒人形機器人CEO胡德波預判，在未來三年這一相對較短的時間跨度內，AI夥伴或AI助理將全方位融入人、車、家的全場景生活，化身跨場景的AI實體。

第一財經報導，方太副總裁孫利明分析，AI大趨勢不可逆轉，從本屆AWE就能感受到。至於家電AI化的表現形式，最終要看這個AI功能可給消費者帶來什麼體驗。再先進的技術，最後還是要應用到日常的場景。有些新技術的商業化，從目前看還有一段距離要走，至少還要一兩年。

而這次會展吸引許多消費者觀展，梳理社交平台對家電展的反饋，有人認為在家電消費政策刺激下，今年人變得更多，但也有人認為，相較於往年，今年直播帶貨的趨勢更強烈，會展成為「大型直播間」，各廠家更專注在直播營銷，反而忽視面對面地講解溝通，甚至還有廠家以「限流」參觀展台等飢渴行銷方式也引發不滿，且真正具備AI新技術應用的產品仍未能在會展中看到。

2025年中國家電及消費電子博覽會（AWE2025）於3月20日至23日在上海新國際博覽中心展出，據了解，展會設置12展館，展示面積達16萬平方公尺，吸引了超過1,200家大陸國內外企業參展，預計觀展人次突破40萬。