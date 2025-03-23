好人好事！搭巴士目擊司機乘客一幕超暖心 陸女讚：香港處處有溫暖

香港人一直都有顆熱心助人的心！有初到香港工作生活的大陸女盛讚「香港處處是溫暖」，除物業職員每天見面會熱情打招呼、公司同事熱情互助，乘搭機場巴士時的一幕更讓她印象深刻，司機搬挪乘客行李，騰出空間讓輪椅人士上車，一路陪同照顧輪椅人士的女子竟還是陌生人，令她大為感動。

陸女：香港處處是溫暖

該陸女於小紅書以「香港處處是溫暖」為題發文指出，從北京搬來香港工作生活已有一個月，雖然會懷念北京的好，但對香港的整體感受還是非常不錯。

陸女舉例，孩子從學校回家後經常會分享在校的各種樂趣、物業職員每天見面會熱情打招呼、公司同事們熱情互助、路上遇到行人會主動幫忙指路。

巴士司機女乘客齊助輪椅人士

最令陸女印象深刻的一幕是在巴士上，她從香港機場回家的路上，司機在停站後突然熄火，搬挪車上乘客的行李，騰出空間，原來是有位輪椅人士要上車，司機將輪椅人士推上車安置安全後才回到座位。最沒想到的是，有位女子一路陪同照顧輪椅人士，直到輪椅人士到站下車後，「才發現原來他們都是互不相識的陌生人」。陸女感動道：「我想說香港的初春不僅氣候溫暖，城市也溫暖！」

網友：香港人有邊界感但會互助

帖文引來網友留言指出，只要仔細發掘，香港一直都是個溫暖的地方，「你會慢慢喜歡上香港的，絕大多數香港人都是善良的。只有大家彼此尊重各自的文化差異及生活習慣，香港處處是風景」、「偶然會有這些暖心的司機先生，但也有一些很冷漠的人，希望您在香港每天都愉快」、「我也很喜歡香港，人與人之間有邊界感，又互相幫助」、「香港一直是個溫暖的地方，真的很愛」。

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文章授權轉載自《香港01》