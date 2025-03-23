事關民族尊嚴！大陸加速追索流失文物 習近平上任後2156件國寶回歸

當前許多國家都在加速追索因各種原因流失海外的文物。人民日報指出，「文物追索和返還，事關民族尊嚴、事關中華文脈，是全體中華兒女的願望。」中共十八大以來，中國文物追索返還進入「快車道」。據大陸國家文物局統計，十八大以來，已有51批次2,156件／套流失文物藝術品回歸中國大陸。

人民日報23日在六版「流失海外的中國文物加速回歸—故土春風中，文物在訴說」專題報導中表示，「回首往昔，文物流失是中華兒女心中難以癒合的創傷。在國家積貧積弱的年代，由於戰爭、走私等多種原因，大量中國文物被迫遠離故土，漂泊海外」。

「遠古玉器、商周青銅、唐宋名畫、元明瓷器、珍本古籍……許多堪稱國寶級的珍貴文物變成國外博物館的『鎮館之寶』，令國人扼腕嘆息。」

文章稱，「文物追索工作始終牽動著黨和政府的心。我國不斷加強文物追索法治體系，國家文物局成立流失文物追索返還辦公室，各個部門形成聯動，為文物『回家』保駕護航。」

中國文物保護基金會會長劉玉珠說，「流失海外的中國文物是我國文化遺產的重要組成部分，其流散回歸歷程與國家治亂、民族興衰密切相關，寄托著中國人民深厚的歷史與文化情感。」

人民日報強調，「不管過去了多久，只要是非法盜取的中國文物，中國政府和中國人民都將堅定不移地追索。」報導指出，數據顯示，近5年「國寶回家」相關話題網路閱讀量超百億次，「90後」、「00後」成為關注主力。

報導稱，面對流失文物背景調查艱難、現狀複雜，國際法約束力弱、適用範圍有限等問題，中國在綜合運用外交斡旋、執法合作、協商談判等方式的同時，積極拓展民事訴訟、民間捐贈各種手段，形成政府與民間聯動、國內與國際互動的強大合力。