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睡不夠…大陸四分之一的人睡不到6小時 肥胖者睡得晚、睡得少

聯合報／ 大陸中心／即時報導
不少現代人都面臨睡眠困擾，圖為大陸早前一場睡眠行為藝術，鼓勵大家放下電子設備，享受優質的睡眠。（新華社）
不少現代人都面臨睡眠困擾，圖為大陸早前一場睡眠行為藝術，鼓勵大家放下電子設備，享受優質的睡眠。（新華社）

新京報報導，根據中國睡眠研究會發布的《2025中國睡眠健康研究白皮書》，大陸民眾平均睡眠時長為6.85小時，逾四分之一的人每天睡不到6小時。此外，肥胖者入睡晚、睡眠時長較短、清醒次數偏多，睡眠品質較低。

報導指出，此次參與《白皮書》研究的用戶為18周歲及以上人群，覆蓋大陸全國31個省（自治區、直轄市），累計招募志願者超過15萬人。

中國睡眠研究會表示，透過可穿戴數據分析發現，大陸民眾平均睡眠時長為6.85小時，其中有26%的人群在夜間睡眠時間不足6小時，尤其是36歲-45歲的中年人，夜間睡眠時間最短，只有6小時44分鐘。從入睡時間來看，受訪人群平均入睡時間為零時18分，午夜十二點後入睡人群已超半數。

從睡眠品質來看，受訪者平均每晚清醒次數1.4次，平均清醒時長14.82分鐘。其中，39%的人每晚清醒次數多於2次。隨著年齡增長，夜間清醒次數遞增。有65%的人每周出現1-2次睡眠困擾，主要是夜醒／早醒、入睡困難、夜間如廁等。

《白皮書》還發現，飲酒者的夜間清醒次數多於不飲酒者，且飲酒越頻繁，夜間清醒次數越多。另，常吃宵夜更易晚睡晚起，不論是年輕人、中年人還是老年人，經常吃宵夜的人比不吃宵夜的人入睡時間更晚、出睡時間更晚。

此外，《白皮書》揭露，大陸僅21%的大學生會在晚上十二點前入睡，25%的大學生凌晨2點後才入睡，有32%的大學生早上9點後醒來。39%的大學生每天使用手機超過8小時，且隨著使用手機時長增加，入睡時間更晚，出睡時間也更晚。

「32%的大學生早上9點後醒來，第一節課都沒辦法上。」中國睡眠研究會理事長黃志力說。

大陸這次調查也顯示，隨著每周鍛鍊（運動）時長增加，整體睡眠品質和主觀滿意度呈上升趨勢。鍛鍊時長增加，夜間睡眠清醒次數減少，出入睡時間均提前，更易養成早睡早起習慣。

《白皮書》並提到，肥胖者入睡更晚，睡眠時長更少。夜間睡眠少近20分鐘，入睡晚13分鐘。BMI≥28者較BMI＜28者，夜間平均清醒次數增加0.2，平均睡眠得分少1.81。

新京報指出，良好的睡眠有助於身體機能修復和精神能量的煥發。睡眠時間短的人，患冠心病和死於冠心病的風險是對照組的1.48倍，中風的可能性也是對照組的1.15倍。

大學生 睡眠時間 肥胖

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