聽新聞
0:00 / 0:00
浙江大學研發出全球最小LED 具有巨大應用潛力
浙江大學光電科學與工程學院/海寧國際聯合學院狄大衛教授和趙保丹研究員團隊，成功研發出微米和奈米鈣鈦礦LED（PeLED），其中，最小尺寸僅為90奈米的奈米鈣鈦礦LED，為迄今為止全球最小LED畫素，其縮小尺寸過程僅造成微弱的性能損耗。相關研究論文發表在國際期刊《自然》上。
中通社報導，狄大衛介紹，目前世界最先進的顯示技術是基於Ⅲ-Ⅴ族半導體的微型發光二極體（Micro-LED），可實現超高清、超高精度的光電顯示。但受限於複雜的工藝技術，微型發光二極體製造成本極高，當畫素尺寸減小到約10微米或更小時，效率會急劇下降。
從Ⅲ-Ⅴ族半導體的微型發光二極體的微型化研究中獲得啟發，狄大衛團隊開始研製用於未來顯示技術的更小的鈣鈦礦LED，於2021年首次提出「微型鈣鈦礦LED」概念，並獲得中國國家專利與國際專利。
用傳統光刻工藝製造微型鈣鈦礦LED會破壞鈣鈦礦材料。為此，研究團隊設計出一套局域接觸工藝，通過光刻製作的圖案化窗口確保畫素區域遠離電極邊緣，能夠製造畫素尺寸從數百微米到90奈米的鈣鈦礦LED，同時保證了LED的發光效率。
值得注意的是，該團隊研究獲得了目前最小的LED器件，畫素密度高達127,000 PPI，刷新所有LED陣列的最高紀錄。此外，團隊基於商業薄膜電晶體（TFT）陣列， 成功開發了原型主動矩陣micro-PeLED顯示器，驗證了其在高解析度顯示領域的應用潛力。
據悉，微米和奈米鈣鈦礦LED在AR/VR顯示器等領域具有巨大應用潛力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言